انتخاب أول نقيب للصحافيين السودانيين منذ 1989

أعلنت لجنة انتخابات نقابة الصحافيين السودانيين، فوز عبد المنعم أبو إدريس، مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، بمنصب نقيب الصحافيين،بعد حصوله على 205 أصوات من جملة 595 عدد الأصوات الصحيحة، ليصبح بذلك أول نقيب منتخب للصحافيين السودانيين منذ 1989.

وتنافس على المنصب 7 مرشحين من 3 قوائم، بالإضافة إلى عدد من المستقلين، بينهم سيدتان، بينما تنافس 110 صحفياً على عضوية مجلس النقابة الأربعيني.

وترشح أبو إدريس عن قائمة «الوحدة الصحافية» التي ضمت ثلاثة اجسام.

وحصل مرشح «شبكة الصحافيين السودانيين» أيمن شيخ الدين، على 158 صوتاً، وحصلت المرشحة المستقلة درة قمبو على 85 صوتاً.

وكان نظام الرئيس المعزول عمر البشير، الذي يدعمه تيار الإخوان المسلمين، قد حل آخر نقابة الصحافيين منتخبة ديموقراطياً، عندما جاء إلى السلطة بانقلاب عسكري في 30 يونيو (حزيران) عام 1989.-(وكالات)