انتخاب الأمانة العامة ‘‘لتيار نمو‘‘ في نقابة المهندسين

عمان-الغد- عقد المكتب التنفيذي للتيار النقابي المهني الوطني ” نمو ” في نقابة المهندسين اجتماعا تم خلاله انتخاب الامانة العامة للتيار، حيث فاز المهندس عبد العزيز الهنداوي بموقع الامين العام والمهندس جمال بلعاوي نائبا للامين العام والمهندس اسامه ربيع ناطقا اعلاميا والمهندس هيثم ابو عاصي امينا للسر والمهندسه سهير عبد الهادي امينا للصندوق.

وكان التيار قد استكمل انتخاب هيئته المركزيه التي تضم ممثلي الفروع في المحافظات وممثلي الشعب الهندسية التي قامت بدورها بانتخاب المكتب التنفيذي الذي يضم خمسة وعشرون عضوا.

يذكر ان التيار قد شارك في انتخابات نقابة المهندسين الذي جرت خلال هذا العام وحصل على موقع النقيب ونائب النقيب واربعة اعضاء في المجلس.