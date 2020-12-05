انتخاب الحموري عضوا بمجلس الاتحاد الدولي للمستشفيات

عمان – الغد- انتخبت الهيئة العامة للاتحاد الدولي للمستشفيات، خلال اجتماعها العادي السنوي اليوم السبت، رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري، عضوا في مجلس حكام الاتحاد.

وقال الدكتور الحموري إن انتخابه لعضوية المجلس ممثلا عن الأردن يأتي تقديراً لدور المملكة ودور جمعية المستشفيات الخاصة ومجلس اعتماد المؤسسات الصحية في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى الأردنيين والعرب والأجانب.

واصبح الأردن عضوا في الاتحاد مطلع هذا العام من خلال العضوية الكاملة لجمعية المستشفيات الخاصة وبالتعاون مع مجلس اعتماد المؤسسات الصحية والتنسيق مع القطاعات الصحية الاردنية “المستشفيات الخاصة، الحكومية، الخدمات الطبية الملكية، الجامعية”.

يذكر أن الاتحاد الدولي للمستشفيات تأسس سنة 1929 ومقره الرئيس في سويسرا، ويسهم في تحسين أداء مؤسسات الرعاية الصحية في العالم من خلال دعم المبادرات لتحسين استجابتها وكفاءتها وفعاليتها، ويوفر منصة دولية لأعضائه للتفاعل والتعاون والتبادل الحر للأفكار والخبرات والمعلومات بين منظمات الرعاية الصحية والمساهمة في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية في العالم. ويضم الاتحاد في عضويته اتحادات وجمعيات المستشفيات والهيئات التمثيلية والجهات ذات الصلة بالرعاية الصحية في مختلف دول العالم.