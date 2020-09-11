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انتخاب الرجوب رئيسا للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم للمرة الرابعة

منذ 38 دقيقة
اللواء جبريل الرجوب رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني - (من المصدر)

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رام الله (الاراضي الفلسطينية) – انتخب الجمعة اللواء جبريل الرجوب رئيسا للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم للمرة الرابعة منذ تسلمه هذا المنصب في العام 2008.
وجرت الانتخابات في مدينتي رام الله وغزة اضافة الى مدينة بيروت اللبنانية بمشاركة رياضيين فلسطينيين.
وفاز الرجوب بالتزكية وكذلك اعضاء المجلس التنفيذي الجديد الـ25، منهم تسعة من قطاع غزة واثنان من الخارج والباقي من الضفة.
واعلنت الامانة العامة للاتحاد الفلسطيني مشاركة 74% من العدد الاجمالي للاندية البالغ عددهم 204.
ويرأس الرجوب اضافة الى اتحاد كرة القدم واللجنة الاولمبية والمجلس الأعلى للشباب والرياضة. -(أ ف ب) 

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