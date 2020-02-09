انتخاب السعود رئيسا لرابطة برلمانيين إقليم المشرق العربي

عمان- الغد– انتخب رئيس الوفد البرلماني الأردني المشارك في اعمال المؤتمر الثالث لرابطة برلمانيون لأجل القدس المنعقد حاليا في العاصمة الماليزية كوالالمبور النائب المحامي يحيى السعود اليوم الاحد بالإجماع رئيسا لرابطة برلمانيين لأجل القدس لإقليم المشرق العربي التي تضم بعضويتها 14 دولة عربية .

وأكد السعود لدى ترأسه اجتماع الرابطة على أهمية توحيد الجهود العربية والإسلامية تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأردن ولكافة الدول الأعضاء مشددا بذات الوقت رفضه المطلق لأية مخططات من شأنها الإطاحة بحقوق الشعب الفلسطيني.

وزاد ان الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لصالح القضية الفلسطينية ومواقفه الواضحة حيالها اعادت الزخم العربي والإسلامي و الدولي لها داعيا كافة الدول الأعضاء تعزيز تلك الجهود و اسنادها عبر عمل جماعي و تنسيق عربي و إسلامي ملموس حتى يتسنى للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة و عاصمتها القدس.

وبعد انتخاب السعود رئيسا للرابطة جرى انتخاب نواب له من مصر ولبنان وعدد من الأعضاء الدائمين من الدول العربية.

وتضم الرابطة بالإضافة للأردن 14 دولة عربية منها فلسطين والامارات العراق سلطنة عمان البحرين مصر الكويت والسعودية الصومال ولبنان سوريا العراق واليمن.