انتخاب المعشر رئيسا لأمناء المنتدى الاقتصاديّ الأردنيّ

عمان- انتخبت الهيئة الادارية للمنتدى الاقتصاديّ الأردنيّ الدكتور رجائي المعشر رئيساً لمجلس أمناء المنتدى، بدلا عن الشريف فارس شرف الذي ترأس مجلس الامناء للفترة الماضية.

وقال المعشر ان المنتدى كان يسير على خطى ثابتة بتوجيه الهيئة الادارية، مؤكدا دوره في تحديد مسارات العمل نحو تعظيم المنجز الاقتصادي وتسليط الضوء على جوانب الضعف في السياسات الاقتصادية والمالية الحكومية.

ولفت الى ان المنتدى سيواصل النهج بالاعتماد على الإنجاز المتحقق، جنبا الى جنب مع استحداث آليات جديدة لتقييم الأداء الاقتصادي بشكل عام، معتبرا ان التوصيات وأوراق العمل التي يقدمها المنتدى تعتبر خارطة عمل حقيقية للحكومة لتقويم سياساتها الاقتصادية.

بدوره قال رئيس الهيئة الادارية للمنتدى الدكتور خير أبوصعيليك، ان الدكتور المعشر يعتبر إضافة نوعية لعمل المنتدى لما يملكه من خبرة اقتصادية كبيرة، بالإضافة لدوره في رسم العديد من السياسات الاقتصادية الحكومية خلال السنوات الماضية.

وثمن أبوصعيليك الجهود الكبيرة التي بذلها الشريف فارس شرف منذ بداية تأسيس المنتدى وخلال الفترة الماضية لإنجاح مسيرته والارتقاء بعمله لتحقيق رؤيته وأهدافه بكفاءة عالية.

— (بترا)