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انتخاب رؤساء ومقرري 12 لجنة نيابية

منذ 39 دقيقة
جانب من جلسة سابقة لمجلس النواب - (تصوير: أمجد الطويل)

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عمان– انتخبت 12 لجنة دائمة بمجلس النواب رؤساءها ومقرريها، في اجتماعات منفصلة لها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس، ونائبي الرئيس الأول والثاني. وانتخب اعضاء اللجنة المالية: خالد البكار رئيساً، ورياض العزام مقررا، واللجنة القانونية: عبد المنعم العودات رئيسا (بالقرعة)، واحمد الفريحات مقررا، ولجنة الاقتصاد والاستثمار: خير ابو صعيليك رئيساً، وعمر قراقيس مقررا، واللجنة الادارية: علي الحجاحجة رئيساً، وراشد الشوحة مقرراً.

وانتخبت لجنة الشؤون الخارجية: رائد الخزاعلة رئيساً، وقيس زيادين مقرراً، ولجنة التعليم والشباب: مصلح الطراونة رئيساً، وحسن السعود مقرراً، ولجنة التوجية الوطني والإعلام والثقافة: محاسن الشرعة رئيسة، وعليا أبو هليل مقررةً، ولجنة الزراعة والمياه: خالد الحياري رئيساً، وموسى ابو هنطش مقررا.

واختارت لجنة الصحة والبيئة: محمد العتايقة رئيساً، ومحمد العياصرة مقرراً، ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان: خالد ابو حسان رئيساً، وخالد رمضان مقرراً، ولجنة فلسطين: يحيى السعود رئيساً، وقصي الدميسي مقرراً، ولجنة المرأة وشؤون الاسرة: ريم ابو دلبوح رئيسةً، وهدى العتوم مقررةً. ويستكمل النواب في جلسة اليوم تشكيل اللجان الثلاث المتبقية وهي لجان : الطاقة والثروة المعدنية، السياحة والآثار والخدمات العامة، والحريات العامة وحقوق الانسان، تمهيدا لاختيار رؤسائها والمقررين في اجتماعات منفصلة.
(بترا)

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