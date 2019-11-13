انتخاب رؤساء ومقرري 12 لجنة نيابية

عمان– انتخبت 12 لجنة دائمة بمجلس النواب رؤساءها ومقرريها، في اجتماعات منفصلة لها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس، ونائبي الرئيس الأول والثاني. وانتخب اعضاء اللجنة المالية: خالد البكار رئيساً، ورياض العزام مقررا، واللجنة القانونية: عبد المنعم العودات رئيسا (بالقرعة)، واحمد الفريحات مقررا، ولجنة الاقتصاد والاستثمار: خير ابو صعيليك رئيساً، وعمر قراقيس مقررا، واللجنة الادارية: علي الحجاحجة رئيساً، وراشد الشوحة مقرراً.

وانتخبت لجنة الشؤون الخارجية: رائد الخزاعلة رئيساً، وقيس زيادين مقرراً، ولجنة التعليم والشباب: مصلح الطراونة رئيساً، وحسن السعود مقرراً، ولجنة التوجية الوطني والإعلام والثقافة: محاسن الشرعة رئيسة، وعليا أبو هليل مقررةً، ولجنة الزراعة والمياه: خالد الحياري رئيساً، وموسى ابو هنطش مقررا.

واختارت لجنة الصحة والبيئة: محمد العتايقة رئيساً، ومحمد العياصرة مقرراً، ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان: خالد ابو حسان رئيساً، وخالد رمضان مقرراً، ولجنة فلسطين: يحيى السعود رئيساً، وقصي الدميسي مقرراً، ولجنة المرأة وشؤون الاسرة: ريم ابو دلبوح رئيسةً، وهدى العتوم مقررةً. ويستكمل النواب في جلسة اليوم تشكيل اللجان الثلاث المتبقية وهي لجان : الطاقة والثروة المعدنية، السياحة والآثار والخدمات العامة، والحريات العامة وحقوق الانسان، تمهيدا لاختيار رؤسائها والمقررين في اجتماعات منفصلة.

(بترا)