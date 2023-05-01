انتخاب رئيس وأعضاء مؤسسة إعمار مؤاب

انتخبت الهيئة العامة لمؤسسة إعمار قضاء مؤاب التابع للمزار الجنوبي حسين عبدالوهاب الطراونة رئيسا للمؤسسة.

كما انتخبت المهندس عبدالحميد الطراونة نائبا للرئيس، وعلي أحمد الطراونة نائبا ثانيا للرئيس، وخليل محمد الطراونة أمينا للسر، والدكتور طه مبارك الطراونة أمينا للصندوق، والمهندس يوسف عيسى الطراونة، وبكر صالح الطراونة، والدكتور محمد مصطفى الطراونة، وعبدالناصر الطراونة، أعضاء بالتزكية.

وأكد رئيس المؤسسة أهمية التشاركية مع البلدية وأعضاء المجالس اللامركزية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لوضع البرامج والخطط للنهوض بالواقع الخدمي والاستثماري لأبناء القضاء في مختلف المجالات.