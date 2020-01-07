انتخاب مجلس إدارة مؤسسة إنجاز لعام 2020

عمان-انتخبت الهيئة العامة لمؤسّسة إنجاز في اجتماع عقدته مؤخرا مجلس إدارة جديد مكون من 11 عضوا، حيث تم انتخاب كل من أحمد تيجاني الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لإدارة التأمينات الصحية، فهد الجاسم الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن، الدكتور عمر عبدالهادي مدير وشريك لشركة المركز العربي للدراسات الهندسية، نديم قبوات المدير العام لبنك سوسيتيه جنرال الأردن، الدكتورة هناء الناصر ملحس مديرة مدرسة المشرق الدولية، سليم كرادشة رئيس مجلس إدارة شركة الحياة للصناعات الدوائية، دانييل شرايحة ممثلا عن بنك الاتحاد، ليلى القاسم ممثلا عن فندق لاندمارك، المهندسة رنا دبابنة ممثلا عن مجموعة الاتصالات الأردنية Orange، ممدوح يونس ممثلا عن الشركة المركزية تويوتا، وسامي جرّار ممثلا عن شركة أمنية للهواتف المتنقلة.

وقام المجلس المنتخب بالتَّصويت لانتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وأمين السّر، حيث تمَّ انتخاب سليم كرادشة رئيسا لمجلس الإدارة، وانتخاب نديم قبوات نائبا لرئيس مجلس الإدارة، وانتخاب المهندسة رنا دبابنة أمين سر مجلس الإدارة بالنيابة عن مجموعة الاتصالات الأردنية .Orange

وكان مجلس أمناء مؤسّسة إنجاز قد عقد اجتماع الهيئة العامّة للعام (2019 – 2020)، حيث يمثّل المجلس أهم المؤسّسات والشّركات المحليّة والدوليّة من مختلف القطاعات، والتي تساهم في دعم قطاعي الشّباب والتّعليم في المملكة من خلال مؤسّسة إنجاز؛ إيمانا منهم بأهميّة دور المؤسّسة في تحفيز وإعداد الشباب الأردني وبناء مهاراتهم المهنية والعملية ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع وينجحوا في حياتهم المهنية.

تمَّ خلال الاجتماع الترحيب بالأعضاء الجدد والذين انضموا حديثاً لمجلس أمناء إنجاز، وتقديم عرض تقديمي من قبل الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز ديمة البيبي عن أهم إنجازات المؤسسة للعام السابق ومراحل تقدمها، ومناقشة الخطة المستقبلية.