انتخاب مجلس إدارة مؤسّسة إنجاز لعام 2021

انتخبت الهيئة العامّة لمؤسّسة إنجاز في اجتماع عقدته مؤخراً عبر تقنية الاتصال عن بعد مجلس إدارة جديد مكوّن من 11 عضواً، حيث تمَّ انتخاب كل من الدكتور عمر عبدالهادي مدير وشريك لشركة المركز العربي للدراسات الهندسية، ونديم قبوات المدير العام لبنك سوسيتيه جنرال الأردن، والدكتورة هناء الناصر ملحس مديرة مدرسة المشرق الدولية، وسليم كرادشة رئيس مجلس إدارة شركة الحياة للصناعات الدوائية، دانييل شرايحة رئيس تنفيذي إدارة الموارد البشرية في بنك الإتحاد، والمهندسة رنا دبابنة مدير إدارة العلاقات العامة والمسؤولية الإجتماعية والاتصال المؤسسي لمجموعة الإتصالات الأردنية Orange، وديانا السعيدي رئيس الموارد البشرية والشؤون المؤسّسية في شركة أمنية للهواتف المتنقلة، وطارق أبو ياغي المدير العام لشركة أرامكس الأردن، وداوود عادل عيسى رئيس إدارة الموارد البشرية في البنك الأردني الكويتي، وسامر خبيص الشريك التنفيذي في شركة وسق للإستشارات الإدارية، وعمر السمّان نائب الرئيس لشؤون الانتاج في شركة هاني السمّان وشركاه “المطبعة الوطنية”.

وقام المجلس المنتخب بالتَّصويت لانتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وأمين السّر، حيث تمَّ انتخاب سليم كرادشة رئيساً لمجلس الإدارة، وانتخاب نديم قبوات نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وانتخاب المهندسة رنا دبابنة أمين سر مجلس الإدارة.

وكان مجلس أمناء مؤسّسة إنجاز قد عقد اجتماع الهيئة العامّة للعام (2020 – 2021)، حيث يمثّل المجلس أهم المؤسّسات والشّركات المحليّة والدوليّة من مختلف القطاعات، والتي تساهم في دعم قطاعي الشّباب والتّعليم في المملكة من خلال مؤسّسة إنجاز؛ إيماناً منهم بأهميّة دور المؤسّسة في تحفيز وإعداد الشباب الأردني وبناء مهاراتهم المهنيّة والعمليّة ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع وينجحوا في حياتهم المهنيّة.

تمَّ خلال الاجتماع الترحيب بالأعضاء الجدد والذين انضموا حديثاً لمجلس أمناء إنجاز، وتقديم عرض تقديمي من قبل الرئيس التنفيذي لمؤسّسة إنجاز ديمة البيبي عن أهم إنجازات المؤسّسة للعام السابق ومراحل تقدمها، ومناقشة الخطَّة المستقبليّة.

من الجدير ذكره، أن مؤسّسة إنجاز تقوم بتطوير وتنفيذ سلسلة من البرامج والأنشطة المنهجيّة واللاصفيّة للطّلبة في المدارس والجامعات والكليّات ومراكز الشّباب ومعاهد التدريب المهني والمراكز الخاصّة، كما توفّر إنجاز حاضنة أعمالmySTARTUP للرياديّات والرياديين من طلبة الجامعات والخريجين المهتمين في تطوير وتأسيس شركاتهم الناشئة، وذلك من خلال مجموعة من الشّراكات مع القطاعين العام الخاص ومؤسّسات المجتمع المدني من أجل بناء مهارات الشّباب وإلهامهم وتهيأتهم ليصبحوا أعضاء فاعلين بمجتمعهم وينجحوا في مسيرتهم المهنية، إذ تؤمن مؤسّسة إنجاز بأن تمكين الشّباب وإعدادهم لسوق العمل يعد مسؤوليّة مشتركة لكافّة القطاعات والجهات الفاعلة في المجتمع.