انتر ميلان يتعاقد رسميا مع غودين حتى العام 2022

روما – أعلن نادي إنتر ميلان الإثنين ، تعاقده بشكل رسمي مع المدافع الأوروغوياني دييغو غودين ، الذي يصل إلى النادي الإيطالي في صفقة انتقال حر ، بعد انتهاء عقده مع أتلتيكو مدريد الإسباني.

وذكر النادي الإيطالي في بيان رسمي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الغجتماعي “تويتر” أنه وقع عقدا مع اللاعب الأوروغوياني يمتد حتى 30 حزيران (يونيو) 2022.

ورحل غودين (33 عاما) عن أتلتيكو مدريد عقب 9 مواسم قضاها في صفوف “الروخي بلانكوس”، الفريق الذي فاز معه بالدوري الإسباني مرة وكأس الملك مرة وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات والدوري الأوروبي مرتين، كما بلغ معه نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، خسر في كليهما أمام ريال مدريد.

وسيعزز اللاعب الدولي دفاع فريق المدرب أنطونيو كونتي ، الذي يحظى بالسلوفاكي ميلان شكرينيار والهولندي ستيفان دي فريج والبرازيلي جواو ميراندا، الذي لعب معه غودين في أتلتيكو مدريد.

وخاض غودين 389 مباراة مع أتلتيكو مدريد تحت قيادة الأرجنتيني دييجو بابلو سيميوني، وسجل معه 27 هدفا، أحدهم كان حاسما أمام برشلونة على ملعب كامب نو للتتويج بلقب الليجا في 2014. (إفي)