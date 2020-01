انتر ميلان يتعثر بالتعادل مع كالياري في الدوري الإيطالي

روما – سجل لاعب الوسط البلجيكي في صفوف كالياري رايدا ناينغولان المعار اليه من انتر ميلان، هدف التعادل في مرمى الاخير ليعمق من جراح وصيف الدوري الايطالي لكرة القدم في الآونة الاخيرة.

وهي المرة الثالثة تواليا التي يتعادل فيها انتر ميلان بهذه النتيجة بعد مباراتيه ضد اتالانتا وليتشي. ولم تحصد كتيبة المدرب انطونيو كونتي سوى 11 نقطة في اخر 7 مباريات.

ورفع انتر ميلان رصيده الى 48 نقطة متخلفا بفارق 3 نقاط عن يوفنتوس المتصدر، الذي يحل ضيفا على نابولي لاحقا في مباراة ستشهد عودة مدرب الاول ماوريتسيو ساري الى فريقه السابق، حيث من المتوقع ان يحظى باستقبال عدائي من انصاره.

A huge final 🔟 coming up, we're going to have to fight for this boys! 👊⚔️#InterCagliari 1⃣-1⃣ #ForzaInter ⚫️🔵 pic.twitter.com/uU0TwYkIOU

