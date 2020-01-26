انتر ميلان يتعثر بالتعادل مع كالياري في الدوري الإيطالي

روما – سجل لاعب الوسط البلجيكي في صفوف كالياري رايدا ناينغولان المعار اليه من انتر ميلان، هدف التعادل في مرمى الاخير ليعمق من جراح وصيف الدوري الايطالي لكرة القدم في الآونة الاخيرة.

وهي المرة الثالثة تواليا التي يتعادل فيها انتر ميلان بهذه النتيجة بعد مباراتيه ضد اتالانتا وليتشي. ولم تحصد كتيبة المدرب انطونيو كونتي سوى 11 نقطة في اخر 7 مباريات.

ورفع انتر ميلان رصيده الى 48 نقطة متخلفا بفارق 3 نقاط عن يوفنتوس المتصدر، الذي يحل ضيفا على نابولي لاحقا في مباراة ستشهد عودة مدرب الاول ماوريتسيو ساري الى فريقه السابق، حيث من المتوقع ان يحظى باستقبال عدائي من انصاره.

A huge final 🔟 coming up, we're going to have to fight for this boys! 👊⚔️#InterCagliari 1⃣-1⃣ #ForzaInter ⚫️🔵 pic.twitter.com/uU0TwYkIOU — Inter (@Inter_en) January 26, 2020

وقد يلحق لاتسيو صاحب العروض القوية هذا الموسم بانترميلان ويتعادل معه نقاطا مع مباراة اقل (يخوضها ضد فيرونا في شباط/فبراير) في حال فوزه في ديربي العاصمة المنتظر الاحد.

بدأ انترميلان الذي اشرك ظهيره الانكليزي اشلي يانغ القادم من مانشستر يونايتد هذا الاسبوع اساسيا، المباراة بشكل جيد عندما افتتح له مهاجمه الارجنتيني لاوتارو مارتينيز التسجيل بكرة رأسية اثر كرة متقنة من يانغ على الجهة اليمنى عند الدقيقة (29).

ولم ينجح انتر ميلان في اضافة الهدف الثاني الى ان تمكن لاعب الوسط البلجيكي المعار من انترميلان بالذات في ادراك التعادل لكالياري في الدقيقة 78.

وشهدت نهاية المباراة توترا كبيرا لا سيما من مارتينيز الذي رفع الحكم في وجهه البطاقة الصفراء في الوقت بدل الضائع، لكنه اعترض بشدة على هذا القرار واطلق الكرة بطريقة عشوائية لينال البطاقة الصفراء الثانية ويغادر الملعب وسط غضب شديد، وقد يواجه مارتينيز الايقاف لاكثر من مباراة نظرا لسلوكه. (أ ف ب)