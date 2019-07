انتر ميلان يدعم صفوفه بضم النمساوي لازارو

روما – أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي ، تعاقده مع الجناح النمساوي الشاب فالنتينو لازارو، قادما من هيرتا برلين الألماني ، دون الكشف عن أية تفاصيل مالية.

وأشار “النيراتزوري” في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي (إنستغرام) : “لازارو فالنتينو بات لاعبا في النيراتزوري”.

After two years in Berlin, @valentinolazaro has left to join @Inter_en.

All the best for your future, Tino! #hahohe pic.twitter.com/QvL371doiF

— Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) July 1, 2019