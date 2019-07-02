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انتر ميلان يدعم صفوفه بضم النمساوي لازارو

منذ ساعة واحدة

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روما – أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي ، تعاقده مع الجناح النمساوي الشاب فالنتينو لازارو، قادما من هيرتا برلين الألماني ، دون الكشف عن أية تفاصيل مالية.

وأشار “النيراتزوري” في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي (إنستغرام) : “لازارو فالنتينو بات لاعبا في النيراتزوري”.

ويأتي اختيار كتيبة أنطونيو كونتي للاعب الشاب (23 عاما)، نظرا لما يتمتع به من قدرات فنية وبدنية ستجعله عنصرا مهما في طريقة لعب كونتي المفضلة (3-5-2) ، وعلى الرغم من عدم إعلان النادي الإيطالي عن قيمة الصفقة، إلا أن وسائل الإعلام تتكهن بأن خزينة النادي الألماني انتعشت بـ21 مليون يورو.

وكان لازارو أصغر لاعب في تاريخ الدوري النمساوي الذي يشارك مع الفريق الأول، وكان ذلك عن عمر (16 عاما) مع فريقه سالزبورج، الذي حصد معه 4 ألقاب في الدوري، ومثلها في الكأس خلال 5 مواسم، قبل أن يحط الرحال إلى “البوندسليغا” عبر بوابة النادي العاصمي هيرتا برلين. (إفي)

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