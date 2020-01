انتر ميلان يسعى للخروج من دوامة التعادلات

روما – يعول مدرب انترميلان انتونيو كونتي على الصفقات الثلاث التي ابرمها خلال فترة الانتقالات الشتوية لمنح فريقه دفعة معنوية جديدة، بعد سقوطه في دوامة التعادلات في مبارياته الثلاث الاخيرة في الدوري الايطالي لكرة القدم.

ويحل انترميلان ضيفا على اودينيزي الاحد ويتطلع الى لاعبيه الثلاثة الجدد وهم الانجليزي اشلي يانغ من مانشستر يونايتد وصانع الالعاب الدنماركي كريستيان اريكسن من توتنهام والنيجيري فيكتور موزيس من تشلسي الانكليزي ايضا لممارسة الضغط على يوفنتوس المتصدر بفارق 3 نقاط.

