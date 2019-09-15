انتر ميلان ينفرد بصدارة “الكالتشيو” على حساب يوفنتوس المنهك بالاصابات

ميلانو – انفرد انترميلان بصدارة الدوري الايطالي لكرة القدم بفوزه على ضيفه اودينيزي بنتيجة 1-0 ضمن منافسات المرحلة الثالثة السبت، فيما فقد يوفنتوس بطل الأعوام الثمانية الماضية أول نقطتين له هذا الموسم بسقوطه في فخ التعادل السلبي مع مضيفه فيورنتينا.

ورفع انترميلان رصيده الى 9 نقاط مقابل 7 ليوفنتوس، الذي قد يتنازل عن المركز الثاني لصالح جاره تورينو الذي يملك 6 نقاط ويخوض مباراته الاثنين ضد ليتشي.

👏 | BRAVI!! 3⃣ partite

3⃣ vittorie

9⃣ punti

1⃣ posto in classifica in @SerieA 📊 💪💪💪🖤💙Che inizio per i ragazzi! pic.twitter.com/ihDY7vZ9mX — Inter (@Inter) September 14, 2019

وحقق انتر العلامة الكاملة بفضل هدف لاعب خط الوسط ستيفانو سينسي في المباراة التي أقيمت على ملعب “سان سيرو” وشهدت مشاركة التشيلي اليكسيس سانشيز للمرة الاولى مع انتر بعد انتقاله على سبيل الاعارة من مانشستر يونايتد الانجليزي حتى نهاية الموسم، حيث دخل بديلا لمواجهة فريقه السابق.

وطُرد لاعب اودينيزي الأرجنتيني رودريغو دي بول بعد تلقيه بطاقة حمراء مباشرة لصفعه أنطونيو كاندريفا على رأسه من الخلف بعد مشادة كلامية بين اللاعبين (35).

واستفاد أصحاب الدار سريعًا من النقص العددي للضيوف عندما رفع الاوروغوياني دييغو غودين كرة محكمة من خلف المدافعين وصلت الى سينسي داخل المنطقة أسكنها رأسية في مرمى الحارس الأرجنتني خوان موسو (44).

وبات في رصيد انتر 9 نقاط من 3 مباريات فيما تجمد رصيد اودينيزي عند 3 نقاط في المركز 14. (أ ف ب)