انتشار كبير للأطفال العاملين كباعة متجولين

نادين النمري

عمان – يتخذ طفل في العاشرة من عمره زاوية من الرصيف يبيع عليها مواد تنظيف، خلافا للمشهد المعتاد للاطفال العاملين كباعة متجولين فملابس الطفل تبدو مرتبة ونظيفة، واسلوبه في الحديث لبق وبعيد عن التوسل.

صورة هذا الطفل تم تداولها على احدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من قبل سيدة، التي قالت “إن هذا الطفل حديث العهد في العمل كبائع متجول، اذ لجأت اسرته لهذا الخيار بعد أن نفذت جميع مدخراتها، خصوصا أن والده يعمل بنظام المياومة وهو متوقف عن العمل منذ أكثر من شهر”، داعية في تعليق على الصورة سكان المنطقة التي يتواجد بها الطفل “الى مساعدة الأسرة في مواجهة محنتها”.

ليس هذا المشهد استثنائيا، ففي جولة سير على الأقدام لـ”الغد” تم رصد العديد من مشاهد الأطفال العاملين كباعة متجولين أو الأطفال المتسولين، والذي بات مشهدا مألوفا بشكل كبير في الشوارع تحديدا بالقرب من اسواق المواد التموينية، حيث يبيع هولاء الأطفال غالبا مناديل ورقية ومعطرة، ومواد معقمة ومنظفة.

وفي صورة أقل انتشارا تلجأ بعض البقالات الصغيرة في الأحياء الى تشغيل اطفال في تحميل وتنزيل البضائع فضلا عن ترتيبها على رفوف المحلات.

وبحسب المسح الوطني لعمل الأطفال والذي أجري العام 2016، يبلغ عدد الاطفال العاملين في الأردن في الفئة العمرية ما بين 5 و17 عاما نحو 76 الف طفل، من بينهم 69661 تنطبق عليهم صفة عمل الأطفال المحظور قانونا، فيما يعمل 44917 بأعمال خطرة.

إلى ذلك، يحذر خبراء من أن يؤدي طول أمد اجراءات الإغلاق والآثار الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد الى اعتماد الفئات الأكثر هشاشة وتأثرا بالأزمة، على اساليب تكييف سلبية تجعل من الأطفال هم المعيل الرئيس للاسرة في ظل عدم قدرة رب العائلة على العمل، قائلين إن لذلك “تبعات خطيرة على الاطفال لجهة صحتهم النفسية والجسدية وتعرضهم للاساءة والاستغلال”.

وتقول مديرة برنامج عمل الاطفال في منظمة العمل الدولية نهاية دبدوب “عالميا، فإن التوقعات تشير الى زيادة في اعداد الاطفال العاملين نتيجة لانتشاء “كورونا” خصوصا في العائلات التي يعمل بها المعيل في القطاع غير المنظم او من فئة عمال المياومة، اضافة الى أن اغلاق المدارس وعدم وجود ثقافة كافية للتعلم عن بعد أو نقص الاجهزة ستساهم كذلك في زيادة نسب الأطفال العاملين”.

وبينت أن الحكومة اتخذت من الاجراءات الخاصة بالحماية الاجتماعية والتي تهدف الى التخفيف من وطأة الاعباء الاقتصادية وهي اجراءات جيدة وفق الامكانيات المتاحة، لكن دبدوب ترى أن هناك حاجة ماسة حاليا لمتابعة أكثر من قبل المفتشين ومراقبي السلوك من وزارة التنمية الاجتماعية على الأطفال العاملين ومتابعة حالات الاطفال وتوفير احتياجات الاسر بما يحقق حماية هؤلاء الأطفال.

من ناحيتها تقول العين سوسن المجالي “تبدو ظاهرة الاطفال العاملين كباعة متجولين ومتسولين منتشرة بشكل كبير خلال فترة الحظر، لكن لغاية الآن لا يوجد اي اثبات أو معلومات فيما اذا كان هؤلاء الأطفال من المعتادين على العمل والتسول سابقا أم أنهم دخلوا الى هذا المجال حديثا بسبب تبعات الأزمة”، مرجحة ان يكون الأطفال الموجودين من الشوارع الآن هم في غالبيتهم من المنخرطين في مجال عمل كباعة متجولين من السابق.

ورغم هذا الاعتقاد، لكن المجالي تحذر من تزايد نسب الأطفال العاملين والمتسولين خلال الاشهر القادمة كوسيلة للتكيف السلبي طالما أن الأسر لديها احتياجات اساسية غير قادرة على تلبيتها، بسبب عدم وجود مصدر دخل لدى الأسرة أو عدم القدرة على الوصول الى آليات الحماية التي وفرتها الحكومة لمواجهة الاثار الاقتصادية والاجتماعية للوباء.

تلفت المجالي الى عامل آخر قد يدفع بالأطفال الى العمل، وهو صعوبة الوصول الى منصات التعليم، وتبين “بعض الأسر لديها 4 أو 5 اطفال في سن المدرسة في المقابل ليس لديها العدد الكافي من الأجهزة والشاشات لمتابعة الدروس عن بعد، فضلا عن عدم مقدرة بعض الأهالي على متابعة التعليم مع أبنائهم بسبب عدم وجود قدرة ومعرفة كافية لديهم أو بسبب الضغوطات الكبيرة والمسؤوليات داخل المنزل، فضلا عن عدم توفر الاجواء المناسبة للتعلم”.

وتتابع “صعوبة الوصول الى التعليم ومنصات التعلم لدى بعض الفئات الأكثر هشاشة، فضلا عن اشكاليات الوصول الى آليات الحماية الاجتماعية من الأسر المتضررة كل ذلك قد يؤدي خلال فترة لاحقة الى زيادة عوامل الخطورة المحيطة بالأطفال سواء العنف والاساءة والواقعة على الطفل أو تشغيل الأطفال أو دفعهم للتسول”.

وتشدد المجالي على ضرورة وضع خطط لتوفير الحماية لهؤلاء الاطفال من الانخراط في سوق العمل او التسول لجهة حماية حقهم في الصحة وعدم تعريضهم للامراض خصوصا في ظل وجود جائحة، وأيضا حمايتهم من العمل القسري والتعرض للاساءة بسبب العمل.

وفي رصد أجرته “تمكين” لمناطق بمحافظات العاصمة وجرش والمفرق، فقد “تم رصد صور مختلفة لمظاهر تسول وعمالة أطفال اثناء ازمة كورونا،

ففي مناطق ماركا الشمالية والمحطة والهاشمي الشمالي ومرج الحمام وحي نزال بعمان، لوحظ وجود عدة أطفال ما يزالون يعملون في محال صغيرة بتنسيق الرفوف والمنتجات في بعض البقالات، ويقومون بتحميل وتنزيل البضائع ذات الاوزان الثقيلة، ونقل هذه البضائع على العربات الى مركبات النقل، والبعض الآخر يتسولون على الإشارات وامام المحلات التجارية والمساجد، واحيانا من خلال بيع بعض الاشياء البسيطة لاستعطاف الناس،

وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى اطلاق صافرات الإنذار الساعة السادسة مساء، حيث يتنقلون سيرا على الاقدام، ولدى مقابلة احد الأطفال اخبرنا انه يذهب الى العمل سيرا على الاقدام مقابل 5 او 6 دنانير يوميا , كما انه لا يتقاضى أي اجر في حال لم يستطع الذهاب الى العمل”.

اما في مدينة جرش، قال “تمكين” إنه تم “رصد بعض الحالات من المتسولين، ولدى سؤالهم عن الدافع حول القيام بالتسول قالوا انهم لا يملكون المال ولم يعد احد من سكان المنطقة يهتم بهم خلال ازمة كورونا والحظر. كما تم رصد عدد من الاطفال المتسولين في المفرق، أفاد بعضهم بأنهم لم يتعرضوا لأي مساءلة قانونية خلال الازمة والحظر، علما أن الاطفال هم من معتادي التسول قبل الأزمة”.

وفي تصريحات سابقة لـ”الغد” حول مسألة الباعة المتجولين والمتسولين، قال المستشار القانوني لوزارة التنمية الاجتماعية عايش العواملة إن “التسول رغم انها جريمة بقانون العقوبات الا انه في ظل قانون الدفاع وامر الدفاع، يكون المتسول تحت سلطة الجهات الامنية بتطبيق أمر الدفاع”، داعيا الى ضرورة تبليغ الجهات المعنية عن وجود المتسولين حتى يتم التعامل معهم وفقا لأمر الدفاع.

وبحسب أوامر الدفاع فإنه يحظر على الاطفال دون سن 16 التجول في الشوارع في أي وقت من الأوقات، لكنه لم يصدر لغاية الآن اي أمر دفاع أخر يتعلق بحماية الاطفال العاملين او المستغلين في التسول.

في مقابل ذلك توفر التشريعات المحلية حماية للاطفال سواء العاملين او مجبرين على التسول، حيث تجرم المادة 389 من قانون العقوبات من وجد يقود ولدا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات او يشجعه على ذلك.

كما يجرم قانون العمل عمالة الأطفال، حيث نصت المادة 73 على “مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالتدريب المهني لا يجوز بأي حال تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور”.

كما نصت المادة 75 من قانون العمل نصت على يحظر تشغيل الحدث أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد على ان يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل اربع ساعات متصلة.