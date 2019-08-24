انتشال جثة شاب من سد الملك طلال.. وضبط سائقين لاحقا بعضهما بأحد الشوارع

عمان- شهدت المملكة يوم أمس عددا من الحوادث التي تعاملت معها مديريتا الأمن العام والدفاع المدني، حيث عثرت فرق الإنقاذ والغطاسين في مديرية دفاع مدني جرش على جثة شاب غرق أول من أمس في سد الملك طلال.

وفيما باشرت الأجهزة الأمنية، التحقيق بمقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهر سائقي مركبتين يلاحقان بعضهما أثناء مسيرهما في أحد الشوارع الرئيسة وسط العاصمة، أصيب 8 أشخاص بجروح ورضوض مختلفة، إثر حادث تصادم وقع بين 4 مركبات في إربد والعقبة.

إلى ذلك، في جرش، عثرت فرق الإنقاذ والغطاسين في مديرية دفاع مدني جرش على جثة شاب غرق أول من أمس في سد الملك طلال.

وأوضح محافظ جرش مأمون اللوزي أن فرق الانقاذ في مديرية دفاع مدني جرش واصلت عمليات البحث من خلال فريق غطس متخصص من رجال الدفاع المدني للبحث عن الشاب المفقود حتى عثر على جثة الشاب، ونقلها الى مستشفى الأمير حسين الحكومي.

وقال الناطق الإعلامي في الدفاع المدني المقدم إياد العمرو، في بيان أمس، إن الطبيعة الجغرافية الصعبة وارتفاع نسبة الطمي والشجيرات المتشابكة في الأسفل ومحدودية الرؤية، شكلت عائقا أمام عمليات البحث والتفتيش في قاع السد، لكن فرق الغطس في الدفاع المدني تمكنت من العثور على الجثة ونقلها إلى المستشفى.

وكان العمرو قال، في بيان سابق، إنه ما تزال فرق الغطس والإنقاذ في مديرية دفاع مدني جرش وبإسناد من بعض المديريات الميدانية تقوم بعمليات بحث وتفتيش عن شخص غرق داخل سد الملك طلال أثناء رحلة برفقة أصدقائه، مضيفًا أن فرق الغطس والإنقاذ تقوم بعمليات التمشيط منذ لحظة ورود البلاغ لغرفة عمليات الدفاع المدني عصر أول من أمس من خلال 30 غطاسا.

من جهة ثانية، باشرت الأجهزة الأمنية، مساء أول من أمس، التحقيق بمقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي اظهر سائقي مركبتين يلاحقان بعضهما أثناء مسيرهما في أحد الشوارع الرئيسة وسط العاصمة.

وقالت مديرية الأمن العام إن التحقيقات قادت لتحديد هوية السائقين، وبعد ضبطهما، جرى التحقيق معهما داخل المركز الأمني لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

ودعت، المواطنين للتحلي بأعلى درجات ضبط النفس أثناء القيادة، وتجنب الاحتكاك مع الآخرين، وفي حال التعرض لأي موقف مشابه يتوجب تسجيل رقم المركبة ومواصفاتها، والإبلاغ عنها فورا، وتقديم شكوى بذلك لدى أقرب مركز أمني.

إلى ذلك، اصيب ثلاثة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، أمس، إثر حادث تصادم وقع بين مركبتين قرب إشارة الخامسة في محافظة العقبة، وفق المديرية العامة للدفاع المدني التي قالت إنه تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري، واصفة حالتهم العامة بالمتوسطة.

وفي مدينة إربد، أصيب خمسة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، أمس، اثر حادث تصادم وقع بين مركبتين في منطقة الحي الشرقي، حسب المديرية العامة للدفاع المدني التي قالت إنه تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى الأميرة بسمة التعليمي، واصفة حالتهم العامة بالمتوسطة. -(بترا)