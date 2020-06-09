العرب والعالمعربي

انتشال 20 جثة لمهاجرين أفارقة في تونس

منذ ساعتين

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تونس– عثر الحرس البحري التونسي في صفاقس على 20 جثة لمهاجرين أفارقة على سطح البحر بسواحل قضاء القراطن (جزيرة قرقنة).
وجاء في بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم محاكم بصفاقس مراد التركي أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس فتحت بحثا تحقيقا اليوم الثلاثاء إثر إشعار ورد من الحرس البحري بوجود جثث تطفو على سطح البحر.
وأضاف البيان أنه تم فتح تحقيق في كل من يشتبه به، وتفيد أولى التحريات بأنّ مركبا انطلق في ليلة 4 و 5 حزيران من سواحل صفاقس باتجاه السواحل الايطالية وعلى متنه 53 مهاجرا غير نظامي، وتكثف الفرق الأمنية بمنطقة الحرس البحري بقرقنة بمساندة من وحدات جيش البحر والاستعانة بغواصين لانتشال بقية الجثث.
وما يزال البحث جاريا لمعرفة خفايا وملابسات الحادثة المأساوية.
بترا

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