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انتشال 34 جثة لمهاجرين غير شرعيين في تونس

منذ ساعة واحدة

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تونس- أعلنت السلطات التونسية، اليوم الاربعاء، انتشال 34 جثة في شواطئ قرقنة (جنوب شرقي البلاد)، اثر غرق مركب مهاجرين غير شرعيين.
وأفادت وسائل إعلام محلية، أن الجثث الـ 34 التي جرى انتشالها تعود لـ 22 امرأة و3 أطفال و9 رجال، أحدهم تونسي الجنسية، وهو ربان مركب الصيد، الذي كان يقل حوالي 53 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أفريقية.
وتواصل وحدات جيش البحر ووحدات الحرس البحري التونسي عمليات البحث عن جثث أخرى للمفقودين بالاستعانة بغواصين من جيش البحر ومن الحماية المدنية.
بترا

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