انتصارات لفرق اتحاد عمان والأرثوذكسي والأهلي بـ”سلة” الفئات العمرية

خالد تيسير العميري



عمان – تغلب فريق اتحاد عمان على فريق الرياضي بنتيجة (78-63)، في لقاء جمعهما أول من أمس بصالة الأمير حمزة، ضمن منافسات دوري الناشئين تحت 14 سنة بكرة السلة.

وبرز اللاعب معتز صويص في اللقاء من جانب فريق اتحاد عمان، محققا “الدبل دبل” بتسجيله 33 نقطة مع 19 متابعة و6 تمريرات و4 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 37، فيما كان سيف فانوس اللاعب الأبرز من جانب الرياضي بـ”الدبل دبل” مع تسجيله 18 نقطة و14 متابعة و6 تمريرات و4 ستيل بفاعلية 21، كما شهدت منافسات الجولة أيضا، فوز فريق نشامى الرياضي على فريق الجبيهة بنتيجة (48-33)، وفريق الإنجليزية على فريق الأهلي بنتيجة (89-49).

وفي بطولة دوري الناشئات تحت 14 سنة، تغلب فريق الأهلي على فريق نجوم الأرثوذكسي بنتيجة (42-33)، وفريق الفحيص على فريق نجوم الأردن بنتيجة (59-27)، وفريق نجوم الفحيص على فريق الرياضي بنتيجة (50-12)، وفريق الأرثوذكسي على فريق الإنجليزية بنتيجة (48-35) في لقاء برزت فيه تالا خوري من جانب لاعبات “نسور عبدون” بتسجيلها 19 نقطة مع 4 متابعات وتمريرة و4 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 9.

وتواصلت الإثارة في مجموعة فرق الشمال ضمن بطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة، حيث تغلب فريق كفريوبا على فريق بيت ايدس بنتيجة (46-39)، وفريق الجليل على فريق دير أبي سعيد بنتيجة (73-29)، وفريق شباب بشرى على فريق الأشرفية بنتيجة (73-22).

وحسم فريق اتحاد عمان مواجهة قمة مباريات دوري الناشئين تحت 18 سنة، بفوزه المثير على فريق الأرثوذكسي بنتيجة (74-59)، وهو اللقاء الذي برز فيه اللاعب عصام هزايمة من جانب اتحاد عمان محققا “الدبل دبل” بتسجيله 14 نقطة مع 16 متابعة و3 تمريرات وستيل و3 بلوك شوت بفاعلية 31، فيما لم يجد فريق الإنجليزية أي صعوبات بتخطي عقبة نظيره فريق الرياضي بنتيجة (120-62).