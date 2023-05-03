انتصارات للاعبي منتخبات الطاولة في بطولة المملكة

بلال الغلاييني

عمان- انطلقت في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، منافسات بطولة المملكة المفتوحة لمختلف الفئات العمرية، التي تعد من أهم النشاطات التي يقيمها الاتحاد العام الحالي، حسب ما أكده رئيس الاتحاد طارق الزعبي، الذي شدد على أهمية المرحلة المقبلة، التي تشتمل على العديد من المشاركات للمنتخبات الوطنية.

وقال الزعبي، في تصريحات إعلامية “سيتم عقب نهاية البطولة اختيار اللاعبين، ودعوتهم للمباشرة في التدريبات المكثفة، والدخول في معسكرات تدريبية داخلية وخارجية، في الوقت الذي نتطلع فيه إلى تجهيز المنتخبات كافة بالصورة الفنية التي نعتمد عليها في رفع كفاءة اللاعبين والوصول بمستوياتهم إلى الجاهزية الكاملة التي تعزز من فرصهم في المحافظة على الإنجازات الكبيرة والثمينة التي تحققت في البطولات العربية والدولية والقارية”.

وشهدت منافسات اليوم الأول للبطولة، سيطرة واضحة للاعبي المنتخب الوطني، واللاعبين الساعين لتحقيق نتائج طموحة، ففي فئة الرجال، تمكن زيد أبو يمن من الفوز على عمر يوسف 3-0، وعلى أمجد العلاف 3-0، وفاز زياد عزيز على محمد شهاب 3-0، وعلى محمد العمري 3-0، وفاز حسن الحوراني على إبراهيم القواسمي 3-0، وعلى حسام أبو عوض 3-0، وفاز محمد بني سلامة على مؤيد الكسواني 3-0، وعلى عمر عاكف 3-0، وفاز خالد باسم على معتز نبيه 3-0، وعلى محمد وليد 3-0، وفاز سلامة محفوظ على أمجد الغامدي 3-0، وعلى فيصل غنيم 3-0، وفاز عدي عزيز على أمجد سرحان 3-0، وعلى عبدالله وليد 3-0.

وفي فئتي تحت 17 و31 عاما، فاز مراد الحسني على عبدالرحمن أسامة 3-0، وعلى محمد بكر 3-0، وفاز عبدالله بركات على كريم مريش 3-0، وعلى يوسف الكساسبة 3-0، وفاز ركان الزعبي على عمر المعايطة 3-0، وعلى ركان أسامة 3-0، وفاز براء العوفي على آدم المعايطة 3-0، وعلى محمد الصمادي 3-0، وفاز يامن الجعافرة على آدم العمري 3-0، وعلى عبدالله محمد 3-0.

يذكر أن بطولة المملكة المفتوحة، التي تختتم مساء يوم السبت المقبل، تشهد مشاركة 210 لاعبين ولاعبات؛ حيث يشارك في فىة الرجال 49 لاعبا، وفي فئة 19 عاما 23 لاعبا، وفي فئة 17 عاما 23 لاعبا، وفي فئة 15 عاما 15 لاعبا، وفي فئة 13 عاما 24 لاعبا، وفي فئة 11 عاما 22 لاعبا.

وفي فئة السيدات تشارك 10 لاعبات، وفي فئة 17 عاما تشارك 7 لاعبات، وفي فئة 15 عاما تشارك 11 لاعبة، وفي فئة 13 عاما تشارك 10 لاعبات، وفي فئة 11 عاما تشارك 5 لاعبات.

وكان اتحاد اللعبة قرر تخصيص جوائز مالية للاعبين واللاعبات الحاصلين على المراكز الأولى في الفئات العمرية كافة، التي تأتي تشجيعا للاعبين لمواصلة العطاء وتقديم الفنيات الأفضل في هذه البطولة، خصوصا وأن أبرز المرشحين لنيل المراكز المتقدمة هم من الركائز الرئيسية للمنتخبات الوطنية.