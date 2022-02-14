انتصارات ودية للفيصلي والحسين وشباب العقبة تحضيرا للموسم الكروي الجديد

عمان – الغد– حقق فريق الفيصلي الفوز على نظيره سحاب بهدف دون رد أمس، في لقاء ودي تحضيري لمنافسات الموسم الكروي الجديد، أقيم على ملعب النادي الفيصلي في غمدان.

وسجل هدف الفيصلي الوحيد المدافع سالم العجالين، في المباراة التي شهدت مشاركة محترف الفريق الجديد الإيفواري يعقوبا بامبا، إضافة إلى المحترف الأوغندي الآخر سعودي عبد الله في الفريق كبديل، علما بأن المدير الفني للفريق محمود الحديد أشرك 18 لاعبا في المواجهة، للوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية.

وتعد هذه المواجهة الثانية لفريق الفيصلي، وذلك بعد أن تعادل مع فريق الصريح بهدف لمثله قبل عدة أيام، علما بأن الفريق عاد من مدينة العقبة الأسبوع الماضي، حيث خاض معسكرا تدريبيا هناك.

وفي مباراة أخرى أقيمت أمس على ملعب الأمير هاشم في الرمثا، تمكن فريق الحسين إربد من تجاوزه نظيره الرمثا بهدفين مقابل هدف.

وسجل هدفي فريق الحسين كل من إبراهيم سعادة ومصعب اللحام، فيما أحرز هدف الرمثا الوحيد المدافع السنغالي كوليبالي، ليواصل فريق الحسين سلسلة نتائجه الإيجابية في المباريات الودية، بعد فوزه على منتخب الشباب وفريق الجزيرة مؤخرا، إضافة إلى التعادل مع فريق شباب الأردن بهدف لمثله.

من ناحية ثانية، تغلب فريق شباب العقبة في أولى مبارياته الودية، على مضيفه شباب الأردن بهدفين مقابل هدف، وسجل هدفيه كل من محمد عصفور وعبد الله سلطان، فيما أحرز هدف شباب الأردن الوحيد معاذ عليمات.

وكان الوحدات قد تعادل أمام فريق مغير السرحان أول من أمس بهدف لمثله، في المباراة التي جرت على ملعب نادي الوحدات في غمدان، إذ سجل هدف الوحدات الوحيد أحمد هاشم، فيما أحرز معتز عبيدات هدف فريق مغير السرحان، الصاعد حديثا إلى دوري المحترفين.

واعتمد عدد كبير من مدربي الفرق المتواجهة، على الأسماء الجديدة للفريق، بالإضافة إلى الزج بلاعبين من الفئات العمرية، بهدف تجربة أكبر عدد من اللاعبين، لاعتماد القوائم النهائية والرئيسية للموسم المقبل.

وتبدأ المنافسات المحلية في الرابع والعشرين من شهر شباط (فبراير) الحالي، من خلال بطولة الدرع بمشاركة جميع فرق دوري المحترفين، تم توزيعها على 3 مجموعات، إذ ضمت المجموعة الأولى فرق السلط، الحسين إربد، شباب العقبة والصريح، فيما جاءت فرق الوحدات، الفيصلي، الجزيرة ومعان في المجموعة الثانية، وفرق الرمثا، شباب الأردن، سحاب ومغير السرحان في المجموعة الثالثة.