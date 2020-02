انتصاران كبيران لباكس وكليبرز بدوري السلة الأميركي

لوس انجليس – سجل النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 32 نقطة وقاد ميلووكي باكس المتصدر الى فوزه الثالث هذا الموسم بفارق أكثر من أربعين نقطة بالتهامه ضيفه اوكلاهوما سيتي ثاندر 133-86، الجمعة في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، فيما تابع لوس انجليس كليبرز صعوده مع نجمه كواهي لينارد.

واضاف يانيس 13 متابعة و6 تمريرات حاسمة في 27 دقيقة فقط على ارض الملعب، ليحقق باكس فوزه الخامس تواليا بعد عطلة أسبوع “أول ستار”.

وعزز ميلووكي صدارته للمنطقة الشرقية والدوري بشكل عام مع 51 فوزا و8 خسارات، علما بانه الوحيد يضمن حتى الان تأهله الى الادوار الاقصائية “بلاي أوف”.

CP3 just daring Giannis to shoot it 😅 pic.twitter.com/8cUEBbOoUm — ESPN (@espn) February 29, 2020

وقال اليوناني أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي: “الشعور جيد، من الجميل رؤية باقي الشبان يخرجون ويلعبون بقوة ليكون الفارق 40 نقطة، وأنت جالس على مقاعد البدلاء تستمتع وتسترخي”.

وهذه المباراة الثامنة في الموسم يسجل فيها يانيس 30 نقطة أو أكثر في أقل من 30 دقيقة على ارض الملعب، ليعزز آماله في حصد لقب افضل لاعب في الدوري للموسم الثاني تواليا، الجميع يبتسم. مباريات مماثلة هي دوما الافضل”.

أردف اللاعب الطامح لحصد اول لقب في الدوري في مسيرته “كنا جاهزين تماما. حرّكنا الكرة. دافعنا. عرفنا انه في الربع الاخير يعودون دوما الى المباراة. لم نسترخ أبدا”.

وبفوزه بفارق 47 نقطة، كان ميلووكي على بعد نقطتين من معادلة اكبر فارق هذا الموسم حققه لوس انجليس كليبرز على أتلانتا هوكس بفارق 49 نقطة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

Jimmy Butler switches multiple times on defense to make the block and earn your Heads Up Play of the Day! 🔥 pic.twitter.com/JhZnhp8pSl — NBA TV (@NBATV) February 29, 2020

ويبلغ معدل فارق نقاط ميلووكي هذا الموسم +12,8 في المباراة الواحدة، بفارق كبير عن لوس انجليس ليكرز متصدر المنطقة الغربية (+7,8)، وبحال بقي كذلك حتى نهاية الموسم سيحقق رقما تاريخيا.

واستغل ميلووكي فترة خمس دقائق في الربع الثاني، صنع بها الفارق حيث تقدم خصمه 24-2، بعد أن كان الفارق 3 نقاط فقط (46-43). ووصل تقدمه في المباراة الى 51 نقطة.

وفي ظل غياب نجمه الاخر كريس ميدلتون المصاب في عنقه، سجل لاعبوه 21 ثلاثية في المباراة وهي الاعلى له هذا الموسم، بينها 4 لكل من ويسلي ماتيوز وبات كوناوتون. كما تفوق باكس على خصمه بالمرتدات محققا 66 متابعة مقابل 36 للضيوف.

ووصف كريس بول (18 نقطة) موزع أوكلاهوما النتيجة بانها صفعة على المؤخرة “دفاعنا ومتابعاتنا لم تكن جيدة الليلة. كانت بمثابة الصفعة على المؤخرة”.

وعزز ميلووكي صدارته للمنطقة الشرقية بعد خسارة مطارده تورونتو رابتورز حامل اللقب، للمرة الثانية تواليا أمام ضيفه تشارلوت هورنتس 99-96.

▪️ 17th straight game with 25+ points

▪️ 10th 40-point game of the season Bradley Beal is the #NBAFantasy Player of the Night! pic.twitter.com/c0q2AD6PWJ — NBA Fantasy (@NBAFantasy) February 29, 2020

وعانى الفريق الكندي غيابات عدة لنجومه على غرار فريد فان فليت، الاسباني مارك غاسول والاسباني سيرج ايباكا، الى اهدار الكثير من التسديدات (سجل 33 من 95).

وبعد سقوطه، سيكون مركز تورونتو الثاني مهددا من بوسطن سلتيكس (41-17) بحال فوزه على هيوستن روكتس السبت، وسجل لرابتورز نجمه الكاميروني باسكال سياكام 24 نقطة و9 متابعات، نورمان باول 22 نقطة والموزع كايل لاوري 21 نقطة، فيما سجل لاعبو هورنتس الخمسة الاساسيون 13 نقطة أو أكثر.

وبعد نداء النجم كواهي لينارد لحث لاعبي لوس انجليس كيلبرز على تقديم المزيد اثر 3 خسارات، حقق فريقه فوزه الثالث تواليا على ضيفه دنفر ناغتس منافسه على وصافة المنطقة الغربية 132-103.

وسجل الثنائي لينارد الذي قاد تورونتو الى لقب الموسم الماضي وبول جورج 19 و24 نقطة تواليا في 25 دقيقة، لكن اللافت ان بدلاءه سجلوا 73 نقطة وتخطى اربعة منهم حاجز 10 نقاط. وكان لاعب الارتكاز الصربي نيكولا يوكيتش الافضل لدى دنفر مع 21 نقطة و9 متابعات.

وتساوى الفريقان مع 40 فوزا و19 خسارة في المركز الثاني، بفارق خمسة انتصارات عن ليكرز المتصدر، وأفسد ميامي هيت العيد الحادي والعشرين للنجم السلوفيني لوكا دونتشيتش بفوزه على ضيفه دالاس مافريكس 126-118.

واستحق هيت، رابع المنطقة الشرقية، فوزه الثالث في عشر مباريات، خصوصا في ادائه الدفاعي.

وبرز في صفوف الفائز جيمي باتلر (26 نقطة) ودنكان روبنسون (24)، فيما كان سيث كاري الافضل لدى الخاسر مع 37 نقطة بينها 8 ثلاثيات من 9 محاولات واضاف دونتشيتش النجم الصاعد بقوة 23 نقطة و10 تمريرات حاسمة، ومنذ بدايته المنتظرة في الدوري بعد غياب لفترة طويلة بسبب الاصابة، رفع الشاب زايون وليامسون فريقه نيواورليانز بيليكانز الى المركز التاسع في المنطقة الغربية، وبات على بعد فوزين من ممفيس غريزليز الثامن وصاحب المركز الاخير المؤهل الى البلاي اوف.

قاد وليامسون فريقه الى الفوز على ضيفه كليفلاند كافالييرز الجريح 116-104، بتسجيله 24 نقطة، وتألق معه الثنائي براندون اينغرام (29 نقطة) وجرو هوليداي (22)، واصبح وليامسون اول لاعب تحت 20 عاما يسجل 20 نقطة في 10 مباريات تواليا في تاريخ الدوري. وبموازاة فوز بيليكانز السادس في عشر مباريات، سقط غريزليز امام ساكرامنتو كينغز 104-101. (أ ف ب)