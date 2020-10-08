انتصار تشق طريقها بالاعتماد على ذاتها بمشروع اعادة التدوير والحياكة

عمان-الغد- لاجئة سورية انتصرت على قساوة الحرب بإعادة التدوير والحياكة فهي اسم على مسمى، جاءت انتصار المصري من سوريا وأقامت مع ولدها وابنتها في محافظة عجلون.

كانت تهوى الأعمال اليدوية منذ الصغر وكانت من الرائدات في سوريا بالأعمال اليدوية التي تنفذها بواسطة إعادة تدوير المواد المستعملة>

وقد حازت على الجائزة الأولى على الجمهورية السورية في هذه الفئة من الأعمال اليدوية في عام 1988.



هي الآن أرملة جاءت بها ظروف الحرب إلى الأردن مع أبناءها تقول انتصار: “تفوقت في مجال الأعمال اليدوية وحصلت على دبلوم الفنون الجميلة من معهد الفنون الجميلة في سوريا، تزوجت ورزقني الله ولداً وبنتاً وكنت أمارس هوايتي في إعادة التدوير وحياكة الكروشيه في المنزل>

وكنا نعيش حياة هادئة في سوريا ولكن دوام الحال من المحال، توفي زوجي واندلعت الحرب ولجأنا إلى الأردن فكان من الضروري أن أعمل لإعالة أبنائي فبدأت أسأل في المفوضية والهلال الأحمرعن عمل>

وقد كان الهلال الأحمر بحاجة إلى مدربة لتديب السيدات على تنسيق الزهور عمِلت معهم حتى انتهت الدورات، لاحظت أن انقطاعي عن العمل والدراسة لفترة طويلة جعلني بعيدة عن تطورات العالم من حولي.

وشعرت أنني من جيل آخر وكأنني قادمة من عالم بعيد كل البعد عن التكنولوجبا والمدنية الحديثة، فأخذت أحاول دخول هذا العالم من خلال التعرف أكثر على وسائل التواصل الاجتماعي”.

فقد أصبح إبنها هو المعيل الوحيد لها عندما بدأ يعمل كعامل مُياومة، تضيف انتصار: “سكنت مع ابني وابنتي في منطقة كفرنجة في عجلون حيث وجدت سكناً أستطيع تحمل تكلفة إيجاره، وبدأ إبني يعمل باليومية مما يسبب عدم وجود دخل ثابت نستطيع الاعتماد عليه،

لذلك بدأت العمل من المنزل وأخذت أعلن لأهالي المنطقة عما أستطيع إنتاجه أو إعادة تدويره، كانت أول مرة أتعامل فيها بالبيع والشراء فلم أن أجيد حساب تكلفة القطعة.

كما أن تعاملي كان مع شابات مما أدى إلى ضعف التواصل وعدم فاعلية التسويق وحتى الموديلات التي كنت أعرضها عليهم كانت من وجهة نظرهم قديمة، مما جعلني أستعين بابنتي لمحاولة تقليص الفجوة بيني وبينهم”.



وكانت انتصار قد بدأت تتصفح وسائل التواصل الاجتماعي فشاهدت إعلان لفت انتباهها على صفحات الفيسبوك، تقول انتصار: “رأيت إعلان لمشروع مدد على موقع الفيسبوك وهو مشروع المُدارمن قِبل مركز تطوير الأعمالBDC .

كان الاعلان عن دورات مجانية يوفرها المشروع لسيدات المجتمع المحلي، رغبت بالتسجيل في هذه الدورة لاعتباها فرصة للخروج من قوقعة ذاتي ومن الممكن أن تكون باباً أدخل منه إلى هذا الجيل حيث انني بدأت العمل في مجال اعادة التدوير وحياكة الكروشية لكني بحاجة لثقة الزبون بمنتجي.

كما أنني بحاجة لتغيير التصاميم لتصبح شبابية تعجب الجيل الجديد، لم اكن أتوقع أن مشاركتي في مشروع مدد سيكون لها هذا التأثير، جعلتني هذه المشاركة أعود بذاكرتي إلى الوراء وأنظر لنفسي من جديد لأرى تلك المرأة الموهوبة والمتميزة.

ليس ذلك فقط بل وأصبحت على يقين بأنني أستطيع من خلال هذه الموهبة أن يكون لدي مشروعاً ناجحاً”.



بدأت انتصار بوضع الخطوات الأولى لمشوارها القادم: “أصبحت الآن أدرك أن مساري الوظيفي بات واضحاً فأنا أعمل الآن على إنشاء مشروع حقيقي، آخذ أفكار كثيرة لتصاميم عبر الانترنت وأضيف عليها لمساتي الخاصة، مما جعل لدي مصدر دخل من بيع هذه المنتجات كونها أصبحت تعجب شابات المنطقة.

كما أنني اصبحت اعطي دورات تدريبية في حياكة الكروشية وإعادة التدوير في الجمعيات، وأتمنى أن أنفل مهارتي و خبرتي للشابات والجيل الصاعد.



ويعد هذا ضمن مشروع ” تعزيز الوصول الى الحماية والمشاركة والخدمات للنساء اللاجئات والمجتمعات المضيفة في الأردن “.

وهذا المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية ’صندوق مدد‘، وبتنفيذ الإئتلاف الذي تقوده المبادرة النسوية الأورومتوسطيةEFI