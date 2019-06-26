انتصار لافت لإيسوزو على GAC في دوري السلة الصيفي

عمان –الغد – حقق فريق إيسوزو فوزه الثاني في بطولة الدوري الصيفي لكرة السلة، بعدما تغلب أمس الأربعاء على فريق GAC بنتيجة 83-66 (النصف الأول 33-28)، في اللقاء الذي أقيم في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وارتفع رصيد إيسوزو في البطولة إلى 5 نقاط من فوزين وخسارة واحدة، فيما تلقى GAC خسارته الثانية مقابل انتصار وحيد، ليصبح رصيده 4 نقاط، وانتهت في وقت متأخر أمس مباراة ثانية جمعت بين كيا وتويوتا.

وتختتم مباريات مرحلة الذهاب اليوم بإقامة مباراتين، الأولى بين GAC وكيا في الساعة الخامسة مساء، تليها مباشرة مباراة إيسوزو وهيونداي، علما بأن جميع مباريات البطولة تقام على صالة الأمير حمزة.

وتقام بطولة الدوري الصيفي بمشاركة 5 فرق، كل منها يحمل اسم شركة راعية، وتجري مباريات الدور الاول بنظام الدوري (ذهاب وإياب)، ويتأهل الأول والثاني بنهاية الدوري إلى الدور النهائي المكون من 3 مباريات، فيما يلتقي صاحبا المركزين الثالث والرابع في مباراة واحدة.

وفي مباراة أمس، سيطر فريق GAC على المجريات في الربع الأول، بفضل حيوية اسحق مرقة الذي سجل لوحده 11 نقطة في هذا الربع، وهو الذي كان محور هجمات فريقه التي تولى صناعتها حنا جحا باسناد من حمزة الصغير، فيما أدى غيث الفرج دور المركز (4) لمساعدة الشاب محمود الهزايمة في عمليات اللم تحت السلتين.

في الجهة المقابلة، وكما في المباراتين السابقتين، تأخر إيسوزو في الدخول إلى أجواء المباراة، وهو الذي بدأ بالخماسي أدهم الدجاني وعلاء الحسيني ومحمد ادكيدك ومحمد البحيري وخالد أبو عبود، فتأخر الفريق في النتيجة (7-10)، ولم يجد حلا دفاعيا لاختراقات مرقة الذي قاد فريقه لإنهاء الربع الأول في صالحه بنتيجة 17-13.

انقلب الحال فجأة في الربع الثاني، وذلك بعد جلوس مرقة على مقاعد البدلاء، ورغم جهود البديل فادي قرمش الذي أحرز سلتين متتاليتين، لعب خبرة أبو عبود دورا في ترجيح كفة إيسوزو، واخترق ادكيدك بنجاح ليسجل سلة التعادل (23-23)، ثم دانت الأفضلية بشكل واضح لإيسوزو، من خلال اختراقات ادكيدك والحسيني، والأخير سجل بطريقة فنية تبعه ادكيدك بثلاثية ليتقدم إيسوزو بفارق 10 نقاط (33-23)، لكن عودة مرقة إلى تشكيلة GAC قلصت الفارق بنهاية النصف الأول إلى 5 نقاط (33-28).

أفضلية إيسوزو الذي غاب عنه مدربه يوسف الفقس لوفاة والده وتولى تدريبه سيف البيطار، استمرت في الربع الثاني بعد سلتين للدجاني من الـ”فاست بريك”، وتألق لافت لعبد الكريم حاتم الذي أحرز 6 نقاط متتالية، فتوسع الفارق إلى 16 نقطة (52-36)، وحاول GAC تغيير الأوضاع دون فائدة، وختمت ثلاثية من الحسيني الربع بتقدم إيسوزو بفارق 22 نقطة (66-44).

ونشب خلاف بين لاعبي GAC الفرج ومرقة، ما دفع الأخير للانسحاب من اللقاء دون مبرر، ورغم ذلك تمكن الفريق من تقليص الفارق قليلا بفضل الهزايمة وثلاثة عاكف الشياب، فطلب إيسوزو وقتا مستقطعا بعد تعرض ادكيدك للإصابة، فاستعاد الفريق تماسكه وحافظ على تقدمه المريح حتى نهاية المباراة.

وكان مرقة أفضل مسجلي المباراة برصيد 24 نقطة، علما بأنه لم يلعب في الربع الأخير، فيما تصدر أبو عبود مسجلي إيسوزو برصيد 23 نقطة.