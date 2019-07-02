انتفاضة رابيو مع يوفنتوس تُعيد مسيرته الكروية إلى الطريق الصحيح

روما – بعد انتهاء مسلسل أزمته مع باريس سان جيرمان “بطل فرنسا” ، رفع لاعب الوسط أدريان رابيو أسهمه بانتقاله الى يوفنتوس “بطل إيطاليا” في آخر 8 سنوات ، محاولا إعادة مسيرته على السكّة الصحيحة.

وتعود المباراة الأخيرة للاعب الوسط رابيو إلى تاريخ 11 كانون الأول (ديسمبر) الماضي ، ومنذ ذلك الوقت ، نشب خلاف كبير مع ناديه المملوك قطريا حول تجديد عقده ، فاستبعد عن الفريق الباريسي، وغُرّم ماليا وأصبح مكروها من قبل بعض الجماهير.

الرئيس يرحب برابيو في ملعب الأليانز 🏟️ pic.twitter.com/CDS83c0rcz — JuventusFC (@Juventusfcar) July 2, 2019

وصل عقده إلى نهايته الأحد الماضي ، فأصبح حراً للتعاقد مع “بيانكونيري” ، وصرف له نادي مدينة تورينو مبلغا قُدِّر بـ 10 ملايين يورو جراء توقيعه ، لكن دون أي فلس للنادي الذي صنعه ، حيث نجح في اجتياز الفحص الطبي ووقع عقدا يمنحه راتبا مقدرا بـ 7 ملايين يورو سنويا.

ومع قدوم أدريان رابيو ، أثبت يوفنتوس أنه بطل الصفقات “المجانية ، بعد تعاقده في السنوات الاخيرة مع لاعبين أمثال ، بول بوغبا وأندريا بيرلو وكينغسلي كومان وسامي خضيرة وداني ألفيش و آرون رامسي “الوافد الجديد”.

ويعمل فريق “السيدة العجوز” على إعادة بناء صفوفه مع نجمه المخضرم البرتغالي كريستيانو رونالدو، القادم الموسم الماضي من ريال مدريد الإسباني، لكن هذه المرة دون مدربه الفذ ماسيميليانو أليغري ، الذي حل بدلا منه مدرب تشيلسي الإنجليزي ونابولي السابق ماوريتسيو ساري.

ومن المتوقع أن يضيف رابيو نوعية تقنية جيدة في وسط الملعب ، الغني أصلا مع وجود لاعبين أمثال بيانيتش ورامسي وبنتانكور وإيمري كان بالإضافة إلى خضيرة وماتويدي الذي ترك سان جيرمان تحديدا قبل موسمين لمنح مساحة إضافية لرابيو.

لم تجر مسيرة رابيو كما توقع اللاعب البالغ 24 عاما، فمشكلته مع سان جيرمان لم تكن المطب الأول ، إذ رفض سابقا التواجد ضمن لائحة احتياطية لتشكيلة الـ23 المشاركة مع فرنسا قبل مونديال روسيا 2018 ، لكن في تورينو ، سيبحث رابيو عن انتفاضة ببيئة مختلفة ويجتهد كثيرا ليجد له مكاناً مناسباُ في تشكيلة عنوانها التميّز. (أ ف ب)