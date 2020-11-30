انتقادات بعد إدارة الحكم مفيد لمباراتين بـ24 ساعة

عمان – الغد – أثار متابعون لمنافسات الكرة الأردنية، العديد من التساؤلات والانتقادات حول منح الحكم محمد مفيد، مهمة إدارة مباراتين رسميتين في غضون 24 ساعة فقط، الأمر الذي تسبب في تراجع مستوى الحكم وقراراته في المباراة التالية.

وأشار متابعون أن مفيد، أدار مباراة في الأسبوع الماضي بدوري الدرجة الأولى، قبل أن يعود في اليوم التالي ويدير مباراة في دوري المحترفين.

وشهدت مباراة دوري المحترفين، احتجاجات كثيرة على قرارات مفيد، الذي اتخذ جملة من القرارات التي اعتبرت خاطئة وأثرت على نتيجة المباراة.

وطالب حكام ومتابعون أن تكون دائرة الحكام أكثر حكمة في توزيع المباريات، بحيث تراعي قدرات الحكم البدنية، وبالتالي عدم اسناد مباراتين لحكم في 24 ساعة.

يشار إلى أن مفيد لم يحصل على أكثر من 7.5 من 10 في مباراته الأخيرة بدوري المحترفين، وفق مصادر داخل دائرة الحكام.

ويشهد التحكيم في دوري المحترفين حاليا، ارتفاعا في الاحتجاجات على الحالات التحكيمية، كان أخرها ارسال نادي السلط احتجاجا رسميا على أداء حكم مباراة الفريق الأخيرة أمام فريق الرمثا التي انتهت رمثاوية بنتيجة 2-1، بعد أن ألغى الحكم هدفا للسلط. –(أخبار النجوم)

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