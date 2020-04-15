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انتقادات حادة لقرار اعتبار المصارعة الترفيهية “عملا ضروريا” في فلوريدا

منذ ساعتين

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ميامي – حفلت الشبكات الاجتماعية بانتقادات لاذعة طالت حاكم ولاية فلوريدا الأمريكي رون ديسانتيس بعد وصفه للمصارعة العالمية الترفيهية (دبليو دبليو إي) بأنها “عمل لا غنى عنه”، وأن العودة لبثها مباشرة أمر ممكن طالما كان في عدم وجود جمهور.

ووفقا لجيري دمينجز عمدة مقاطعة أورانج بوسط فلوريدا وحيث تصور المنافسات عادة، فإن عروض المصارعة الترفيهية “ليست عملا ضروريا”، لكن بعد تحدثه مع مكتب حاكم الولاية، قرر التراجع عن موقفه وإعلان “السماح باستمرار العروض قائمة” حتى مع استمرار جائحة كورونا.

وأثارت هذه الخطوة سخط المتابعين وجمهور العالم الافتراضي الذين اتهموا كل من (دبليو دبليو إي) ومديرها فنسنت مكماهون والمسئولين المحليين بعدم “تمتعهم بالخجل”.

وتشير أحدث إحصاءات هيئة الصحة في فلوريدا إلى أن فيروس كوفيد-19 حصد أرواح 524 من أبناء الولاية، وأصيب به 21 ألف و367 آخرين. (إفي)

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