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انتقادات حادة لكريستيانو رونالدو في البرتغال بعد انتهاكه الحجر الصحي

منذ ساعة واحدة

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لشبونة – تعرض المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لعاصفة من الانتقادات الحادة بسبب تدربه في ملعب ماديرا رغم إجراءات الحجر الصحي السارية في البلاد لمحاولة منع تفشي وباء (كوفيد-19).

وقرر رونالدو نقل مرانه من المنزل إلى ملعب ماديرا الخميس، منتهكا بذلك قواعد الحجر الصحي حيث شوهد بينما يمارس مرانه بمنشآت الملعب، حسبما أفادت صحيفة (موندو) الإسبانية.

وكان لاعب ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي قد توجه برفقة أسرته إلى مسقط رأسه فونشال في التاسع من الشهر الماضي حيث أن إجراءات الحجر الصحي في ماديرا ليست صارمة مثلما هو الحال في إسبانيا.

ويمكن لسكان ماديرا الخروج وشراء احتياجاتهم وأيضا ممارسة الرياضة في الهواء الطلق لوقت وجيز خلال اليوم، وهو ما استغله اللاعب ليتدرب في الملعب، الأمر الذي لم يلقى استحسان أغلبية البرتغاليين.

وحذر بدرو راموس مسئول الصحة في منطقة ماديرا: “لا يملك رونالدو تصريحا خاصا للتدريب. لديه الحق في المران طالما لم يخترق اللوائح، مثل جميع المواطنين. لا يحظى بأي امتياز”. (إفي)

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