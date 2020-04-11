انتقادات حادة لكريستيانو رونالدو في البرتغال بعد انتهاكه الحجر الصحي

لشبونة – تعرض المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لعاصفة من الانتقادات الحادة بسبب تدربه في ملعب ماديرا رغم إجراءات الحجر الصحي السارية في البلاد لمحاولة منع تفشي وباء (كوفيد-19).

وقرر رونالدو نقل مرانه من المنزل إلى ملعب ماديرا الخميس، منتهكا بذلك قواعد الحجر الصحي حيث شوهد بينما يمارس مرانه بمنشآت الملعب، حسبما أفادت صحيفة (موندو) الإسبانية.

Martunis membuka lelang jersey Cristiano Ronaldo saat masih di Real Madrid. Martunis sudah punya tujuan mulia setelah uang lelang terkumpul. https://t.co/gmji3wdIft — detiksport (@detiksport) April 11, 2020

وكان لاعب ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي قد توجه برفقة أسرته إلى مسقط رأسه فونشال في التاسع من الشهر الماضي حيث أن إجراءات الحجر الصحي في ماديرا ليست صارمة مثلما هو الحال في إسبانيا.

ويمكن لسكان ماديرا الخروج وشراء احتياجاتهم وأيضا ممارسة الرياضة في الهواء الطلق لوقت وجيز خلال اليوم، وهو ما استغله اللاعب ليتدرب في الملعب، الأمر الذي لم يلقى استحسان أغلبية البرتغاليين.

وحذر بدرو راموس مسئول الصحة في منطقة ماديرا: “لا يملك رونالدو تصريحا خاصا للتدريب. لديه الحق في المران طالما لم يخترق اللوائح، مثل جميع المواطنين. لا يحظى بأي امتياز”. (إفي)