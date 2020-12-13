انتقادات لآلية صدور جدول المحترفات

عمان – الغد – كشفت أندية تلعب في مصاف دوري المحترفات لكرة القدم، عن امتعاضها ودهشتها من صدور يوم أمس جدول ما تبقى من مباريات الدوري، ومواعيد اجراء المباريات التي خضعت لضغط في المواعيد لانهاء الدوري بأسرع وقت.

وأصدر الاتحاد يوم أمس جدول المباريات المتبقية، والذي يفرض على الأندية خوض مباريات يوم غد الإثنين، ومباريات حاسة يوم الثلاثاء.

واعتبر مدربون وإداريون أنه ليس من المنطقي أن يصدر الجدول يوم أمس، ويتم تحديد انطلاق المباريات يوم غد، معتبرين أن هذا الموضوع ليس أمرا مهنيا وفنيا ولا إداريا.

إلى ذلك، خضعت أندية المحترفات يوم أمس لفحص كورونا، استعدادا للمرحلة المقبلة.

وأبدت أندية منافسة على اللقب والمراكز الأولى، تخوفها من نتائج فحوصات كورونا، التي قد تحجب نجمات معروفات ومؤثرات، في حال كشفت الفحوصات عن ايجابية النتائج. – (أخبار النجوم)

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