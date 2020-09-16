انتقاد الممثلة الخليجية هيفاء حسين بتعليق “متزوجة واحد قد أبوك”.. وهكذا ردت

دبي-أثار تعليق نشر على صورة للفنانة البحرينية، هيفاء حسين، على صورة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع انستغرام، تفاعلا بين نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي.

الفنان نشرت صورة لها بتعليق قالت فيه: “شرايكم بلقاء البارحة في برنامج وطني؟ برنامج وطني.. لبسي الانيق من كوشية @kooshyeh”، ليرد عليها صاحب حساب The kivang tatlitug قائلا: “ايش ينفع جمال وانتي متزوجة واحد قد ابوك..”

الممثلة ردت على التعليق باقول: “متزوجة واحد مخليني ملكة.. يحترمني ويقدر مشاعري ويحسسني بكياني كزوجة وامرأة في حياته.. متزوجة واحد محسسني بسعادة مالها مثيل.. متزوجة رجل بمعنى الكلمة.. متحمل للمسؤولية وما عمري حسيت نفسي وحيدة وما عندي رجل يكون سند لي .. هذا هو الرجل الحقيقي مو بالعمر ولا بالشكل انما بالفعل..”

وتفاعل أكثر من 20 ألف حساب بين التعليق والإعجاب على هذه الصورة بحساب الفنانة على انستغرام والذي يتابعها عليه أكثر من 2.1 مليون شخص.CNN بالعربية