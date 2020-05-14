انتقاد غياب الفلسفة القانونية في مسودة استراتيجية وزارة البيئة 2020- 2022

فرح عطيات

عمان- انتقدت جمعية دبين للتنمية البيئة ” غياب الفلسفة الحقوقية والقانونية في مسودة استراتيجية وزارة البيئة للأعوام ٢٠٢٠-٢٠٢٢، واعتمادها بشكل كبير على أهداف التنمية المستدامة التي لا تعتبر بطبيعتها ملزمة “.

ودعت الجمعية، في توصياتها التي أرسلتها لوزارة البيئة حول ما جاء في المسودة أخيرا، الى “ادراج أهداف التنمية المستدامة ٧ و٨ و١١، والمتعلقة بكفالة حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد، والشامل للجميع، والمستدام ، وجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود، ضمن بنود الاستراتيجية”.

ومن أجل تسليط الضوء على ما يكتنف الملف البيئي من غموض والتداخل بين كونه تنمويا وحقوقيا، عقدت الجمعية مساء أمس ندوة الكترونية بعنوان ” منطلقات هامة وراسخة للعمل الحقوقي البيئي من واقع ازمة كورونا”، وبالشراكة مع مركز وعي للتدريب في حقوق الانسان، ومؤسسة هنرش بل مكتب الأردن وفلسطين، وبالتعاون مع وزارة البيئة.

وأكد منسق شبكة الأرض والسكن – التحالف الدولي للموئل، و ميسر لجنة التخطيط الدولية لسيادة الأغذية، منطقة الشرق الأدنى/شمال إفريقيا جوزيف شكلا، خلال الندوة، على “ضرورة عدم تجزئة المسار التنموي بعيدا عن الحقوقي، والمعايير التي تطورت بها ابعاد التنمية والحقوق”.

ولفت، في الندوة التي حضرتها “الغد”، الى أن “التنمية تطورت مفاهيمها النظرية في مؤتمرات دولية من بينها ستوكهولم في عام ١٩٧٢، حيث تعهدت الدول أن تأخذ بابعادها البيئية والاقتصادية والاجتماعية بما فيها الاعتبارات الحقوقية ضمن أجندات عملها”.

“وعليه لابد للتنمية من أن تحقق التوازن بين هذه الابعاد، وان لا يتم استنزاف أحدها على حساب الاخر، وأن تلتلزم الحكومات تجاه مواطنيها، فيما يتعلق بهذا الحق، عبر وضع قوانين تحميهم، مع اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحسين هذه الحقوق وضمان استمرارها”ـ تبعا له.

ولعل غياب المعرفة والمهارة في مجال رصد الانتهاكات الحقوقية البيئية، والتنسيق العام بين مؤسسات المجتمع المدني، العمل المؤسس في وزارة البيئة، وصعوبة الوصول الي المعلومة البيئية بشكل عام، المعيقات الأساسية في تكريس الحقوق البيئية في الأردن، وفق رئيسة جمعية دبين هلا مراد.

وشددت على ان ” ثمة حاجة الي كثير من العمل ومع القطاعات كافة من اجل مأسسة وتكريس هذه الحقوق، وبشكل أساسي لا ثانوي، وتضمين كافة التقارير التي تصدر بمجال حقوق الانسان زواية بيئية متخصصة “.

“المبادئ الاطارية لحقوق الانسان غير قابلة للتجزئة”، بحسب رئيس قسم حقوق الانسان في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية خلود شكاخو، التي أضافت “لا بد من الربط بشكل جوهري بين الحق ببيئة سليمة والحق بالصحة، وخاصة ضمن ما نعانيه خلال أزمة كورونا”.

وتحدثت أن “تأصيل الحقوق البيئية جاء في العهدين الخاصين بالحقوق المدنية والاقتصادية، وأن الحق في الحياة لا يمكن أن يكون إلا بأعمال أركان الحقوق البيئية كافة”.

و “لا يقتصر شان إنفاذ الاتفاقيات الدولية وتكريس الحقوق البيئة على عاتق وزارة البيئة وحدها”، بحسب مدير وحدة الشؤون القانونية فيها محمد آغا.

وأكد على أن “ذلك الامر يتم تحت مظلة وزارة البيئية التي تعمل بتشاركية في تنفيذ المشاريع المختلفة، المساعدة في توظيف هذه الحقوق ومصلحة الإنسان”.

وفي رأي مؤسسة ومديرة مركز وعي للتدريب في حقوق الانسان تغريد الدغمي فإن” مراكز حقوق الانسان بشكل عام في الأردن تتسم بالضعف لدى تناولها موضوع الحق ببيئة سليمة”.

واتفق المشاركون في الندوة على أن “ما يشهده العالم من هشاشة وضعف في التعامل مع جائحة كورونا قد يتكرر جراء الكوارث البيئية العالمية المحتملة ، مثل الجفاف والفيضانات، وانكاسات تغير المناخ المختلفة”.

وحذر المشاركون من “الاثار الكارثية لتلك الكوارث التي من المتوقع حدوثها ضمن العشر سنوات المقبلة، والتي ستؤدي الى مزيد من الضعف وعدم المساواة بين شعوب العالم”.

ودعوا الى “إيلاء الجانب البيئي أولوية قصوى في مجال التخطيط والعمل والتنفيذ والشراكةـ التي هي أساس النجاح وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

farah.alatiat@alghad.jo