انتهاء أزمة الشاحنات الأردنية المتجهة إلى سلطنة عمان

عمان – الغد – قال وزير النقل المهندس مروان الخيطان ان الوزارة وبالتعاون مع وزارة الخارجية الاردنية و الجهات ذات العلاقة قامت باجراء الاتصالات مع السلطات المعنية في سلطنة عمان الشقيقة بخصوص المعيقات التي تواجه الناقلين والقيود التي تفرضها السلطات العمانية على الشاحنات الاردنية.

واضاف الخيطان ان الجهود التي قامت بها الوزارة وبالتعاون مع وزارة الخارجية وهيئة تنظيم النقل البري اثمرت عن قيام السلطات العمانية باتخاذ قرارا بإزالة القيود المفروضة على الشاحنات الاردنية والسماح لها بالدخول إلى الاراضي العمانية والوصول الى مقصدها النهائي في رحلة العودة.

وذكر الخيطان بأن هناك العديد من اتفاقيات النقل الموقعة بين المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان الشقيقة بكافة انماط النقل البري والبحري والجوي.

وأشاد وزير النقل بعمق العلاقات الاردنية العمانية المتميزة في ظل القيادتين الحكيمتين شاكرا السلطات العمانية على سرعة الاستجابة لرفع المعاناه عن كاهل الناقلين الأردنيين.