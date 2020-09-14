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انتهاء استلام حبوب القمح والشعير في إقليم الشمال

منذ 37 دقيقة
القمح-(ارشيفية)

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إربد – قال رئيس لجنة استلام الحبوب في إقليم الشمال فتحي البشابشة، إن اللجنة أنهت عملية استلام حبوب القمح والشعير من جميع المزارعين.
وأضاف ان اللجنة استلمت 63429 طنا من الحبوب، منها 18572 طنا من القمح المواني و365 طنا من حبوب القمح لغايات البذار، كما بلغت كمية حبوب الشعير لغايات الأعلاف 43571 طنا، والشعير لغايات البذار بنحو 921 طنا.
وبين البشابشة أن زراعة محصولي القمح والشعير تعتبر من الزراعات الاقتصادية والاستراتيجية في محافظة إربد، حيث تم شراء طن القمح من المزارعين هذا العام بـ 370 دينارا وطن الشعير بـ320 دينارا.
ودعت مديرية زراعة محافظة إربد المزارعين إلى استلام شيكات محصولي القمح والشعير من غرفة صناعة إربد، حيث ستستمر عملية التسليم للشيكات حتى نهاية دوام يوم الخميس المقبل.(بترا)- علا عبيدات

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