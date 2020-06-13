انتهاء التقديم لجوائز “نيتشر ريسيرتش” عبر الإنترنت اليوم



عمان-أيام قليلة تفصلنا عن الموعد النهائي للمشاركة في برنامج جوائز “الإلهام والابتكار في العلوم” الذي يدعو الباحثات الرائدات والمروّجات لمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) بين الفتيات والشابات للتقدم ومشاركة أعمالهن ومبادراتهن المتميزة. وتتم إدارة برنامج الجوائز السنوية بدورته الثالثة من قبل نيتشر ريسيرتش بالشراكة مع مجموعة شركات إستي لودر ويؤكد البرنامج التزام الجهتين بتعزيز المساواة بين الجنسين في مجالات البحث والتعليم العلمي. ويمكن تقديم الطلبات عبر الإنترنت حتى 14 حزيران (يونيو) 2020 وسيتم الإعلان عن الفائزين في حفل خاص في تشرين الأول (أكتوبر) 2020.

وهذا العام تم تطوير نطاق الجوائز ليشمل فئتي الإنجاز العلمي والتوعية بالعلوم.

وتستقبل جائزة الإنجاز العلمي ترشيحات من الباحثات اللاتي في بداية حياتهن العملية وقد قدّمن مساهمة استثنائية في الاكتشاف العلمي، بالرغم من التحديات المتعلقة بتوفّر الموارد أو موقع تواجدهن أو المهارات اللغوية في بعض الأحيان.

كما تُمنح جائزة التوعية بالعلوم ودعم امتدادها لأي مشروع أو منظمة أو برنامج يدعم الفتيات أو الشابات ويشجعهن على الدراسة والمشاركة والاستمتاع بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، أو يدعم الاحتفاظ بالنساء والإبقاء عليهن في مِهن العلوم. وسيتم قبول المبادرات من الأوساط الأكاديمية والتعليمية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات.

وستحصل الفائزة بكل جائزة على منحة نقدية بقيمة 30 ألف دولار أميركي لإنفاقها على المبادرات المتعلقة بعملهن، فضلاً عن تمويل إضافي للنشر، أو تمويل الفعاليات الخاصة بالجائزة أو تدريبات مقدمة من شركات إستي لودر بالإضافة إلى فرص ترويجية أخرى.

وسيتم اختيار الفائزات من خلال لجان تحكيم مستقلة تتألف من علماء أكاديميين وخبراء وموظفين من نيتشر ريسيرتش وإستي لودر. وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحات في أيلول (سبتمبر) 2020 قبل حفل الجوائز وسيتم الإعلان عن الفائزات في أكتوبر 2020.