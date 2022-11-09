انتهاء التقديم للمنح والقروض الجامعية الخميس

قال الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب إن الانتهاء من تقديم طلبات الاستفادة من القروض والمنح غدًا الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ليلا، ولن يسمح لأي طالب تقديم أي طلب بعد ذلك.

وأضاف الخطيب لإذاعة الأمن العام، أن الوضع الأكاديمي للطالب والاقتصادي لأسرته ومكان الجامعة وعدد الإخوة على مقاعد الدراسة بالإضافة إلى عدم وجود عقوبة سارية المفعول بحق الطالب من أهم مؤشرات الحصول على المنحة أو القرض.

وأشار إلى الحاجة لأسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لتدقيق الطلبات والتأكد من مطابقتها للشروط المعتمدة، وإمكانية الاعتراض على النتائج ستكون خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر، شريطة إرفاق وثيقة تبين أن هناك خطأ في بياناته.

ولفت إلى شمول قرابة 33 ألف طالب وطالبة هذا العام في برنامج القروض والمنح الكاملة لجميع سنوات الدراسة أو الجزئية التي تغطي 45 ساعة دراسية.