انتهاء الحظر الشامل في عمان والزرقاء وبدء الحظر الجزئي

عمان-الغد- انتهى عند الساعة 11 من مساء الجمعة، حظر التجوال الشامل، في مدينتي عمان والزرقاء والذي كان لمدة 24 ساعة، وفور انتهاء الحظر الشامل يبدأ العمل بالحظر الجزئي المعمول به في جميع مناطق المملكة الذي يمتد حتى السادسة صباحا.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، أمجد العضايلة، أعلن الأربعاء، عن فرض حظر تجول شامل في عمان والزرقاء اعتبارا من الساعة 11 ليلة الخميس والغاية الساعة 11 ليلة الجمعة، وذلك في ظل استمرار تزايد حالات الإصابة بكورونا في المحافظتين.