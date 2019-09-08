انتهاء العمل بملحقي “الغمر والباقورة” في تشرين الثاني

زايد الدخيل

عمان- أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن العمل بملحقي اتفاقية السلام مع إسرائيل، الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر ينتهي في العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وقالت، في رد على استفسار عبر منصة “اسأل الحكومة”، إن الحكومة قررت إنهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر، وبالتالي سينتهي العمل بهما في العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) العام الحالي.

وكانت وزارة الخارجية، وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، سلمت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وزارة الخارجية الإسرائيلية، مذكرتين أبلغت عبرهما الحكومة الإسرائيلية قرار المملكة بإنهاء الملحقين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر في معاهدة السلام.

وأوضحت، في بيان آنذاك، أنها سلمت المذكرتين للحكومة الإسرائيلية وفقا لنصوص الملحقين رقم1/ب و1/ج اللذين ينصان في البند السادس منهما على سريانهما لمدة 25 عاما منذ تاريخ دخول معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية حيز النفاذ، وتجديدهما تلقائياً لمدد مماثلة، ما لم يقم أي من الطرفين بإخطار الطرف الثاني بإنهاء العمل بالملحقين قبل عام من تاريخ التجديد.

وكانت منطقتا الباقورة والغمر عادتا للسيادة الأردنية بموجب معاهدة السلام، وتم وضع ترتيبات خاصة بهما في ملحقي المعاهدة.