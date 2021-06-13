انتهاء المرحلة الأولى من مسابقة “ض” بتأهل 12 فريقاً

عمان- الغد- أعلنت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” عن انتهاء المرحلة الأولى من مسابقة “ض” للمحتوى الرقميّ العربيّ بتأهل 12 فريقا للمرحلة الثانية.

تأتي مسابقة “ض” للمحتوى الرقميّ العربيّ، بتنظيم من مؤسسة ولي العهد وجمعية “إنتاج”، وبالتعاون مع مجمع اللغة العربية ووزارة التعليم العاليّ وشريك الاتصالات الحصري أورنج الأردن، حيث تستهدف طلبة البكالوريوس في الجامعات الأردنيّة من مختلف التخصصات بهدف صقلهم بمزيد من المهارات.

وتمكنت فرق “إدراك” و”وحي” و”تدبر” من التأهل عن قطاع الصحة، في حين تأهلت عن قطاع الهندسة فرق “أثيل” و”بنيان” وسطور”، بينما تأهل عن قطاع الأعمال فرق “متين” و”نعد القادة” و”عروبة”.

هذا وتأهل عن قطاع الزراعة الفريقان “شباب المستقبل” و”كيان”، وعن قطاع السياحة فريق واحد يحمل اسم “مجهول ولكن موجود”.

وقالت “إنتاج” في التصريح الصحافي الذي أصدرته اليوم، إن الفرق المتأهلة للمرحلة الثانية سيطلب منها إعداد عرض مرئي (فيديو) قصير مدّته دقيقة حول المحتوى، ليعرض في الحفل الختامي للجائزة أمام لجنة التحكيم والجمهور.

وتقدمت جمعية “إنتاج” بالشكر للشركاء في المسابقة وهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجمع اللغة العربية، وشريك الاتصالات الحصري أورنج الأردن، والشريك التقني شركة QBS، والشريك الفني شركة تمندورة، والشريك الريادي راديو ريادة وشركة كندة، والشريك المجتمعي شركة “نحن”، والشريك المعرفي الشركة العامة للحاسبات والإلكترونياتGCE.

ولفتت “إنتاج” إلى أنه سيتم تحديد الفائز من كل فئة فرعية من لجنة التحكيم وتوزيع الجوائز الستّ في حفل الختام.

وعبّرت أورنج الأردن عن سعادتها بدعم هذه المسابقة التي تشجّع الشباب على الإبداع وتزوّدهم بالمزيد من المهارات، مؤكدة أن ذلك يتماشى مع اهتمامها المتواصل بتعزيز فرص الشباب سواءً عبر الشراكات أو الفعاليات بشكل عام أو البرامج التدريبية والداعمة للمواهب الرقمية والريادية التي تنفذها الشركة بشكل خاص، وذلك في إطار استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية.

من جهتها قالت مؤسسة ولي العهد في تصريح لها إن مسابقة “ض” للمحتوى الرقميّ العربيّ تساهم في تحقيق الاهداف المرجوّة من المبادرة والمتمثلة بتحفيز الشباب والشابات على استخدام أحدث التكنولوجيات لإبراز مكانة اللغة العربيّة وجماليتها، بالإضافة إلى تمكين الشباب والشابات بالمزيد من المهارات ليكونوا سفراء عالميين لها.

وأضافت “مبادرة “ض” جاءت تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد المعظّم، بضرورة توحيد الجهود المبذولة تجاه اللغة العربيّة، والعمل على خلق نموذج فريد للشباب المؤمن بلغته، والساعي لإبراز هويته”.