انتهاء حجر الدفعة الأولى من الأردنيين العائدين في 22 الجاري

محمد الكيالي

عمان – أعلن مدير عمليات خلية كورونا العميد الركن مازن الفراية أن “انتهاء مدّة الحجر للدفعة الأولى من الطلبة الخاضعين للحجر في البحر الميّت تبدأ ب٢٢ الشهر الجاري، وسيتمّ ترتيب وصولهم إلى منازلهم بمركبات خاصة، ووفق الإجراءات التي تمّ اتخاذها سابقاً”.

وأضاف أنه سيتم تفعيل المنصّة الإلكترونيّة التي خصّصتها وزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين للتسجيل للمغتربين الراغبين بالعودة خلال يومين.

وأشار إلى أنه سيتم تسيير رحلة يوم السبت المقبل لعودة أردنيين من الدوحة.

جاء ذلك في في مؤتمر صحفي، يعد الأول منذ نحو شهرين مع بدء إجراءات سياسة الحظر بسبب كورونا منتصف آذار/ مارس الماضي، تحضره مجموعة من الصحفيين يمثلون وسائل إعلام محلية وعربية ودولية بحسب الآلية التنظيمية التي أعلن عنها وزير الدولة لشؤون الأعلام مطلع الأسبوع والمستندة للدليل الإرشادي لعودة العمل في مؤسسات القطاع العام.