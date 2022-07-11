انتهاء ذبح الأضاحي لحملة أضحيتك طاعة لربك في نقابة المهندسين

قال عضو لجنة إدارة صندوق المسؤولية الاجتماعية الناطق الإعلامي لحملة أضحيتك طاعة لربك للأردن وفلسطين في نقابة المهندسين الأردنيين المهندس عبدالناصر الكلباني، إن حملة الأضاحي المخصصة للعام 2022 انتهت اليوم بانتهاء عملية ذبح الأضاحي.

وأشار الكلباني إلى أن عدد الأضاحي التي تم ذبحها بلغ 2027 أضحية ستوزع على الأسر العفيفة في الأردن وفلسطين، مشيرا إلى أن عملية الذبح تتم خارج الأردن، في حين تكون عملية توزيع الأضاحي في جميع محافظات المملكة في الأردن، وفي فلسطين من خلال نقابة المهندسين في الضفة وفي غزة.

وقدم عضو مجلس نقابة المهندسين رئيس لجنة ادارة صندوق المسؤولية الاجتماعية في نقابة المهندسين المهندس معتز الشوارب، شكره لكافة المساهمين في التبرع للحملة، مشيرا إلى أن الحملة أظهرت حسّ المسؤولية الاجتماعية لأبناء الوطن تجاه أشقائهم في الأردن وفلسطين.

كما تقدم المهندس الشوارب بالتهنئة للأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.