انتهاء فترة الاعتراضات على نتائج البعثات والقروض الجامعية

عمان- الغد- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد انتهاء الفترة الرسمية المحددة لتقديم طلبات الاعتراض الإلكترونية على النتائج الأولية للطلبة المرشحين للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١.

وأضافت الوزارة بأن عدد الطلبة الذين تقدموا باعتراضات بلغ (16615) طالبا وطالبة في حين بلغ عدد الطلبة الذين تقدموا باعتراضات في العام الماضي (24491) طالبا وطالبة، وستبدأ الوزارة اعتبارا من الغد بتدقيق هذه الاعتراضات والتأكد من الوثائق المعززة التي قام الطلبة بتحميلها مع الاعتراضات وفي حال ثبت للوزارة أن الاعتراض صحيح ومعزز بوثيقة رسمية فسوف يتم إعادة احتساب نقاط الطالب وتعديل حالة ترشيحه في حال أصبح مجموع نقاطه يؤهله للترشح للحصول على قرض أو منحة في اللواء الذي ينافس فيه الطالب.

وختمت الوزارة بيانها الصحفي بالتأكيد على أن عملية تدقيق هذه الاعتراضات يحتاج من ثلاثة إلى أربعة إسابيع حيث يتوقع إعلان النتائج النهائية مطلع الشهر القادم.