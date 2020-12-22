انتهاء فترة عروض أسعار شراء 120 ألف طن قمح اليوم

طارق الدعجة

عمان- حددت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ظهر اليوم (الاربعاء) اخر موعد لقبول العروض من التجار الراغبين بالدخول في مناقصة شراء 120 الف طن من القمح بهدف تعزيز مخزون المملكة من هذه المادة بحسب بيانات صادرة عن الوزارة.

ودعت الوزارة، الشركات والتجار الراغبين بالدخول بهذه المناقصة، إلى مراجعة قسم العطاءات بوزارة الصناعة والتجارة والتموين للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة.

واشترطت الوزارة على التجار للدخول بالمناقصة إحضار رخصة المهن سارية المفعول وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ فض العروض، إضافة إلى صور عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.

وبحسب اخر الارقام الصادرة عن الوزارة فان الكميات التي تمتلكها الحكومة من القمح داخل المستودعات والمتعاقد عليها والقادمة في الطريق تغظي استهلاكا يقارب 18 شهرا في ظل استهلاك شهري يصل الى 80 الف طن.

وبحسب بيانات الوزارة، يقدر كميات القمح داخل المستودعات بنحو 900 ألف طن، فيما يصل حجم الكميات المتعاقد عليها وفي الطريق إلى المملكة 510 آلاف طن.

وتقوم وزارة “الصناعة” قبل طرح عطاء شراء من مادتي القمح والشعير بوضع مواصفات وشروط بما يتطابق مع المواصفات القياسية والقاعدة الفنية الأردنية وبعد طرح العطاء يتقدم لهما العديد من التجار، وعلى ضوء الأسعار والجودة يتم الاختيار.

وتقوم الحكومة بشراء القمح وبيعه للمطاحن من أجل استخراج الطحين الموحد بنسبة78 % ونسبة استخراج النخالة 22 %، إضافة إلى استخراج الطحين الزيرو بـ72 % ونسبة استخراج النخالة 28 % وتحديد نسبة استخراج الطحين البلدي بـ85 % ونسبة استخراج النخالة بـ15 %.

وتقوم المطاحن ببيع الطحين الموحد (المدعوم سابقا) والمخصص لإنتاج الخبز عند سعر 195 دينارا للطن والطحين الزيرو عند 218 دينارا للطن.

ويوجد في المملكة حوالي 2000 مخبز منتشر في عموم المملكة تشكل المخابز الحجرية منها حوالي 1200 مخبز، فيما يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز حوالي 90 كيلوغراما سنويا، بحسب دراسات حكومية.

كما تقوم الوزارة باستیراد الشعیر وبیعه لمربي الأغنام؛ حیث یبلغ سعر طن الشعیر لهذه الشریحة 175 دینارا، في حین یباع لباقي مربي الثروة الحیوانیة (الأبقار، الدواجن، الإبل) والشركات المستوردة للمواشي عند 222 دینارا لكل طن.

كما تبیع مادة النخالة لمربي الأغنام عند 77 دینارا للطن، و157 دینارا للطن لباقي مربي الثروة الحیوانیة.