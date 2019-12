انتهاء مسلسل انتصارات ميلووكي وانجاز تاريخي لهيوستن

واشنطن – انتهى مسلسل انتصارات مليووكي باكس عند 18 مباراة متتالية بخسارته على أرضه أمام دالاس مافريكس 116-120، فيما حقق هيوستن روكتس أكبر عودة في تاريخه بتحويله تخلفه أمام ضيفه سان انتونيو سبيرز بفارق 25 نقطة الى فوز 109-107 الإثنين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وعلى ملعب “فايسرف فورم”، مني ميلووكي بهزيمته الأولى منذ الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر حين سقط أمام يوتا جاز (110-103)، والرابعة فقط هذا الموسم، على الرغم من جهود نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي سجل 48 نقطة مع 14 متابعة، وافتقاد دالاس لنجمه الأبرز السلوفيني لوكا دونشيتش بسبب التواء في كاحله الأيمن.

وحرم دالاس مضيفه من محاولة الوصول الى رقمه القياسي الشخصي من حيث عدد الانتصارات المتتالية، وقدره 20 مباراة حققه خلال موسم 1970-1971 حين واصل مشواره حتى الفوز بلقبه الأول والوحيد بقيادة الأسطورتين كريم عبد الجبار (كان اسمه حينها فرديناند لويس السيندور) وأوسكار روبرتسون.

ويدين دالاس بفوزه العاشر خارج ملعبه من أصل 12 مباراة والثامن عشر بالمجمل من أصل 26، الى سيث كوري، شقيق نجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري، واللاتفي كريستابس بورزينغيس إذ سجل كل منهما 26 نقطة في مباراة كانت الأفضلية فيها للضيوف منذ البداية.

وتطرق بورزينغيس الى الفوز الذي حققه فريقه رغم غياب دونشيتش الذي سيبتعد عن الملاعب قرابة أسبوعين بعد اصابته في بداية المباراة الماضية السبت ضد ميامي هيت (خسر دالاس 118-122 بعد التمديد)، قائلا “اعتدنا على لوكا، ومن دونه شعرنا بالضياع بعض الشيء. اليوم، كنا أفضل (من مباراة ميامي). نريد أن نواصل التحسن ونريد له أن يتحسن والعودة الينا في أسرع وقت ممكن”.

وأنهى دالاس الربع الأول متقدما 36-22 ثم بفارق 14 نقطة في أوائل الربع الثاني، قبل أن ينهي ميلووكي الشوط الأول بتسجيله 11 نقطة مقابل 4 لضيفه، ما سمح له بتقليص الفارق الى ثلاث نقاط 56-59.

وكان ميلووكي متخلفا 67-69 حين قرر منح أنتيتوكونمبو فرصة التقاط أنفاسه في آخر 6,32 دقيقة من الربع الثالث بعد أن سجل جميع النقاط الـ11 لفريقه في هذا الربع قبل جلوسه على مقاعد البدلاء.

وبعد دقيقتين من الراحة، عاد العملاق اليوناني الى الملعب وفريقه متخلفا 69-75، ثم وسع دالاس الفارق الى 11 نقطة 80-69 قبل أن يستقر على 10 نقاط 86-76 مع انتهاء الربع.

