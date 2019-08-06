انتهاء مشوار كيربر وشارابوفا عند الحاجز الاول بدورة تورونتو

تورونتو (كندا) – انتهى مشوار الألمانية أنجيليك كيربر والروسية ماريا شارابوفا عند الدور الأول من دورة تورونتو الكندية، ثالثة دورات الـ”بريميير 5″ لكرة المضرب، وذلك بخسارتهما الإثنين أمام الروسية داريا كاساتكينا والإستونية أنيت كونتافيت تواليا.

واختبرت اللاعبتان نفس المصير، إذ بدت كل منهما في طريقها لحجز بطاقتها الى الدور الثاني، لكن أداء بطلة أستراليا المفتوحة وفلاشينغ ميدوز لعام 2016 وويمبلدون لعام 2018 تراجع بشكل كبير بعد ذلك وخسرت المجموعتين التاليتين دون مقاومة كبيرة 2-6 و4-6.

وفي ظل اعفاء المصنفات الثماني الأوليات من الدور الأول، أبرزهن الأسترالية أشلي بارتي الأولى واليابانية ناومي أوساكا الثانية والرومانية سيمونا هاليب الرابعة وبطلة 2016 و2018، كانت كيربر المصنفة 12 أبرز ضحايا الدور الأول الى جانب شارابوفا التي كانت تمني نفسها بعودة أكثر توفيقا بعد غيابها عن الملاعب منذ انسحابها من الدور الأول لبطولة ويمبلدون بسبب الإصابة.

لكن مشوار ابنة الـ32 عاما، الفائزة بخمسة ألقاب في الغراند سلام، انتهى على يد كونتافيت بالخسارة أمام الأخيرة 6-4 و3-6 و4-6. (أ ف ب)