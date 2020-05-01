انتهاء مهلة “الأمانة” لتجديد الرخص آخر الشهر الحالي

مؤيد أبو صبيح

عمان– تنتهي مع نهاية الشهر الحالي المهلة التي حددتها الحكومة لتجديد رخص المهن للمنشآت في المملكة، والتي من بينها أمانة عمان الكبرى.

وكانت الحكومة اتخذت قرارا في بداية أزمة “كورونا” بتمديد مهلة “رخص المهن”، إذ تجدد الأمانة حاليا الرخص إلكترونيا، بينما وصل عدد الرخص المجددة منذ بداية الأزمة لأكثر من 400، دفعت رسومها عبر التطبيقات المالية.

في المقابل، ما يزال تجار يطالبون الأمانة، باعفائهم من رسوم المهن عن العام الحالي، وذلك جراء ما لحق بهم من أضرار بسبب الأزمة.

وتنتهي في نهاية شباط ( فبراير) من كل عام المدة الزمنية المحددة لتجديد الرخص، لكن الأمانة تمنح المنشآت شهرا إضافيا للتجديد دون فرض رسوم.

إلى ذلك، تواصل الأمانة عملها في “الجسم الخرساني” لمشروع الباص السريع الذي عاد للعمل بعد توقف دام أكثر من أسبوعين لكن ليس بالطاقة الكاملة، وستحول الأمانة اليوم بالتعاون مع إدارة السير المرور؛ استكمالا للحلول المرورية وأعمال المشروع، ضمن مرحلة شارع الاستقلال، وذلك بإغلاق المقطع الممتد من جسر المربط صعودا لغاية دائرة الرقابة الصحية.

وقال مدير دائرة عمليات المرور محمد الفاعوري أول من أمس، إن “الأعمال تتطلب للقادم من دوار الداخلية عبر شارع الاستقلال، وعند وصوله لدائرة الرقابة الصحية، تحويل السير باتجاه اليمين (مدخل الهاشمي الجنوبي) عبر شارع زين العابدين، ثم شارع فاطمة بنت الحسن وصولاً لشارع الجيش، والاستمرار باتجاه وسط البلد أو باتجاه شارع اليرموك”.

وأضاف أنه “سيحول السير القادم من شارع اليرموك ووسط البلد، باتجاه دوار الداخلية، بحيث سيكون المسير عكس اتجاه السير لمقطع الإغلاق لغاية دائرة الرقابة الصحية، ثم العودة لمساره الصحيح باتجاه دوار الداخلية، حيث تم استحداث فتحات في الجزيرة الوسطية بشارع الاستقلال لهذه الغاية”.

ويتطلب العمل، وفق الفاعوري، إغلاق نفق الاستقلال للقادم من الزرقاء باتجاه شارع الاستقلال، وتحويله باتجاه جسر القصور والاستمرار من خلال شارع الأردن وصولاً لشارع الاستقلال، أو الالتفاف والعودة لتقاطع النشا.