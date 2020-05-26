انتهاء مهلة تجديد رخص المهن للمنشآت الأحد

مؤيد أبو صبيح

عمان – تنتهي مساء الأحد المقبل المهلة التي حددتها الحكومة لتجديد رخص المهن للمنشآت في المملكة بدون غرامات.

واتخذت الحكومة قرارا في منتصف شهر آذار (مارس) الماضي بتمديد مهلة رخص المهن بدون غرامات، لكن لم يرشح اي نية لدى الحكومة بتمديد العمل بالقرار .

وتقوم أمانة عمان الكبرى حاليا بتجديد “الرخص” إلكترونيا، بينما وصل عدد الرخص المجددة منذ بداية أزمة “كورونا” أكثر من 400 رخصة، جرى دفع رسومها من خلال “التطبيقات المالية”.

وقال مدير دائرة رخص المهن والإعلانات في الأمانة المهندس عادل الصهيبا لـ”الغد” أن نحو 40 ألف رخصة مهن من أصل 100 ألف رخصة فعالة جرى تجديدها منذ مطلع العام، في حين يطالب تجار “الأمانة” بإعفائهم من رسوم المهن عن العام الجاري جراء ما لحق بهم من أضرار بسبب “كورونا”.

وتنتهي في نهاية شباط (فبراير) من كل عام المدة الزمنية المحددة لتجديد الرخص، لكن “الأمانة” تمنح المنشآت شهر إضافيا لغايات التجديد دون فرض رسوم.

وفي سياق متصل طالب أصحاب مجمعات تجارية في العاصمة بإعفائهم من ضريبة المسقفات عن السنة الحالية أو اعفائهم بنسبة منها بمقدار الضرر الذي لحق بهم وبمجمعاتهم التجارية؛ إذ قال هؤلاء لـ”الغد” انهم “تكافلوا مع المستأجرين وجرى حسم نسبة من قيمة الايجارات بنسبة الضرر الذي لحق بالمستأجرين.