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انتهاء موجة الحر الاثنين المقبل

منذ 29 دقيقة
فتى يضع رأسه في الماء بسبب الطقس الحار -(الغد)

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عمان- أعلن مدير دائرة الأرصاد الجوية، المهندس رائد آل خطاب، إن التحليلات حتى اللحظة تشير إلى أن درجات الحرارة ستعاود الاقتراب من معدلاتها الاعتيادية في مثل هذا الوقت من العام يوم الاثنين المقبل.
وقال آل خطاب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إنه وحتى هذه اللحظة لا مؤشرات على أية موجة حر عقب انتهاء الموجة الحالية يوم الاثنين، مبينا أن الأرصاد الجوية تتعامل مع متغيرات الطقس وكل شيء قابل للتغيير.
ودعا المواطنين إلى متابعة التحديثات أولا بأول، وكذلك التغيرات التي تطرأ على الحالة الجوية من خلال زيارة موقع الدائرة على شبكة الأنترنت www.jmd.gov.jo أو الاتصال بغرفة العمليات على أرقام 4916190 & 4916191 أو على FACEBOOK ، أو عبر تطبيق الهواتف الذكية الخاص بالدائرة JMDWEATHER.

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