انتهاء موسم نجم شباب الأردن الرازم

عمان – الغد- غادر نجم فريق شباب الأردن لكرة القدم محمد الرازم المستشفى، بعد فترة علاج خضع لها، بسبب تجلطات في الفخذ.

وطلب الطبيب المشرف على علاج الرازم من اللاعب، الخضوع لاستراحة بعيدا عن اللعب والمنافسات لمدة شهر ونصف أو شهرين، ما يعني أن الموسم الكروي الحالي انتهى بالنسبة للاعب.

ولن يظهر الرازم مع شباب الأردن في المباريات الثلاث المتبقية بالدوري.

وخضع اللاعب لفحوصات كثيرة في المستشفى، لمعرفة أعراض التجلطات التي تعرض لها اللاعب في القدم، حيث رجح الأطباء أن هذه التجلطات التي لا تصيب إلا المتقدمين في السن، واصحاب الوزن الزائد، ربما جاءت أثر تعرض اللاعب لكدمة في الركبة خلال مباريات الدوري.

اللاعب الذي يتمتع حاليا بصحة جيدة، يتوقع أن يتواجد مع الفريق في التدريبات، للقيام بالهرولة، ولكن من دون المشاركة في اللعب خوفا من احتكاك قد يسبب كدمات في المرحلة الحالية، على أن يعود النجم للمنافسات بعد حوالي شهر ونصف أو شهرين. – (أخبار النجوم)