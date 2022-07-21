“انتهى التحقيق”.. برنامج جديد على منصات “الغد” قريبا (فيديو)

تطلق جريدة “الغد” على موقعها الالكتروني وعبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، برنامجا جديدا، يحمل اسم “انتهى التحقيق”، ويتحدث عن قضايا وجرائم قتل أشغلت الرأي العام وصدر فيها قرار قضائي قطعي.

والبرنامج، الذي ينشر بواقع كل أسبوع حلقة (فيديو)، من إعداد وتقديم الزميل الصحفي موفق كمال، المختص بالشؤون الأمنية وقضايا الإرهاب، وتصوير الزميل ساهر قدارة وإخراج الزميل مراد ميرزا .

ويسرد الزميل كمال في كل حلقة (فيديو) الأحداث الدراماتيكية للجريمة من حيث كيفية وقوعها ودوافعها وكيفية القبض على الفاعل ومن ثم محاكمته لغاية صدور قرار قضائي قطعي.. ومن ثم العبرة والدروس المستفادة من وراء هذه الجريمة.

وتاليا روابط منصات التواصل الاجتماعي

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